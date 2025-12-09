Самостоятелна изложба живопис „Акварелни картини“ на Гергана Паликарска може да бъде видяна в Община Мездра 

По покана на Градската художествена галерия родената в гр. Мездра художничка Гергана Паликарска подреди в Община Мездра самостоятелна изложба живопис „Акварелни картини“. Културното събитие е от коледно-новогодишната програма на Община Мездра, която тази година преминава под наслов „Зимна приказка с добри герои“.

Вернисажа уважиха служители в Общинската администрация, близки и приятели на авторката, която е член на Съюза на българските художници (СБХ) и се занимава с графичен дизайн.

Експозицията включва 16 живописни творби малък формат, изпълнени с акварел: сериите „Ангелска мелодия“ 1, 2, 3, 4, 5 и „Цветна хармония“ 1, 2, 3, 4, 5, 6, „Тоалет“, „Дио̀нис“, „Моето птиче“, „Нежност“ и „Зимно настроение“.

„Завладяващи образи, с есенно-зимен привкус – серията на цветята и другата серия – на ангелчетата музиканти, грабнаха вниманието ми и ме пренесоха в царството на студа и красотата, на ноември и коледния декември, заяви при откриването на изложбата нейният куратор Светла Дамяновска. Рисунките на врабче, кон и женски портрет допълват внушението, а великолепният етюд с пируващия Дионисий ми напомни за февруарските Дионисиеви празници, традиционни за Археологически комплекс „Калето“ и община Мездра. Сдържаният, но въздействащ колорит в синьо и печена сиена, както и лекотата на изображенията, придават на изложбата семпла елегантност, но и свидетелстват за концептуалната овладяност и творческата и техническа зрелост на авторката.“

„Благодаря на Светла Дамяновска, че за втори път мога да споделя моите картини с всички тук, в Мездра, каза Гергана Паликарска. За мен винаги е удоволствие да покажа в родния ми град какъв път съм извървяла и как продължавам да се развивам.

Това са едни много по-интимни неща, предния път показах едни големи портрети с масло. Този път ви каня в един свят, който е много нежен, много ефирен и се надявам всеки да почувства това, което съм направила – и изложбата да ви донесе красота.

Пожелавам прекрасни светли празници на всички! Благодаря ви, че дойдохте и че сте част от това събитие!“

От името на Община Мездра заместник-кметът Нели Минева поздрави художничката с изложбата и й подари букет цветя.

Това е третата самостоятелна изложба на Гергана Паликарска, след дебютната й изложба живопис „Вътрешни светове“ в Община Мездра (м. юли 2022 г.) и „Мигове тишина“ в столичната Галерия „Лампион“ (м. май 2025 г.). В момента тя, заедно с още 120 художници от България, Австралия, Австрия, Италия, Франция, Русия, Япония, САЩ и др., участва в XXIV Годишна изложба за живопис „Формат 30/30“ в Галерия „Астри“ в София, а през м. май т. г., съвместно с още 138 автори от различни поколения, взе участие в традиционната Национална изложба „Рисунка и малка пластика“ в Галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6 в столицата.

Самостоятелната изложба живопис на Гергана Паликарска „Акварелни картини“ може да разгледате в продължение на един месец във фоайето на втория етаж в сградата на Община Мездра.

Facebook

Twitter



Shares