Иван Таков: България не бива да участва в легитимирането на решение на ЕС за удължаване на войната в Украйна

Предложението на ЕК за заем за Украйна от 210 млрд. евро е антиевропейско и обрича народа на тази страна на страдания, а българския – на поредно „затягане на коланите“ заради чужди интереси, заяви заместник-председателят на БСП

България не бива да участва в легитимирането на решение на ЕС за удължаване на войната в Украйна. Това заяви Иван Таков, председател на БСП – София и заместник-председател на социалистическата партия. В ефира на телевизия Nova News той коментира предложението на Европейската комисия за предоставяне на заем от 210 милиарда евро на Украйна за 5 години. Според това предложение всички държави-членки на Европейския съюз ще трябва да осигурят гаранции, които са определени въз основа на БВП на съответната страна. Това означава, че участието на България в най-добрия случай би било с 1,2 милиарда евро.

„България категорично не бива да се съгласява да участва. Това е личното ми мнение, но съм сигурен, че такава ще бъде позицията и на БСП, заяви Иван Таков. – Подобно решение на ЕС би било безумие. Предложението на Европейската комисия е антиевропейско и е брутално безотговорно спрямо народа на Украйна. Какво им казваме на украинците – измирайте още 5 години, докато ние напълним касите на няколко производителя на оръжие и после ще дойдем да ви спасим?! Нещо повече – едно такова решение ще задълбочи недоверието на европейските граждани към Европейската комисия, защото тя за пореден път прави предложение, без то да бъде подложено на обсъждане и без да чуе мнението на тези граждани. И очаква от нас и от останалите страни-членки да се включим в легитимирането на тази безотговорност. Категорично не приемам това. Вариантите за изход от войната са два – или побеждават Путин, ако могат, или активно търсим мирно споразумение, което е единственото разумно решение. Средно положение няма. Ако победят Путин във войната, тогава може да говорят за репарации. Защото репарации плащат победените. Само в този случай ще бъде оправдано използването на замразените руски активи. Предложението за заем за Украйна с цел финансиране на отбранителната промишленост на страната означава нежелание да бъде сложен край на войната. А всеки опит за отлагане на мирното споразумение обрича украинския народ на страдания, а българския на поредно „затягане на коланите“ заради чужди интереси. България няма повече пари за чужда война. Не можем да допуснем средствата за образование, за здравеопазване и социални нужди да бъдат отнемани, за да бъдат давани за оръжие в чужда война“.

Председателят на групата на Местна коалиция „БСП за България“ коментира и кризата с боклука в София. „Много сме далеч от справянето с нея, каза той. – В момента в 5 района има проблеми със сметосъбирането. До Ивановден ще станат 19. За огромно съжаление, София почти сигурно ще посрещне Новата година зарита в боклуци. Когато общинското дружество „Софекострой“ се снабди с необходимата техника, положението малко ще се облекчи. Но за всичко това трябва време. Затова толкова много говорихме и настоявахме кметът и администрацията да обявят по-рано конкурсите за нови договори за сметосъбирането и почистването на София. Затова и вината за кризата с боклука сега е тяхна. И не разбирам спокойствието, с което се отнасят в този момент към проблемите в районите“.

Иван Таков отбеляза, че кметът и неговата администрация в Столична община живеят в свят, различен от този на софиянци. „Терзиев и хората му си създават илюзии, в които всичко е красиво и цветно. В реалността, в която живеем всички в столицата, положението е съвсем различно, заяви той. – София под управлението на Терзиев е мръсен и разхвърлян град. А борбата с мафията не е индулгенция за неможачите. Защото борбата с мафията не се води със заклинания“.

