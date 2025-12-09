Министър Красимир Вълчев обсъди с учители и директори от Община Марица проблеми и бъдещи приоритети в образованието

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев участва в работна среща с учители и директори на училища и детски градини от Община Марица. В дискусията, която се проведе в читалището в Скутаре, се включиха още кметът на общината Димитър Иванов и началникът на РУО – Пловдив Иванка Киркова. Разговорът премина в конструктивен дух и постави акцент върху бъдещото развитие на образованието, модернизацията на базите и гарантирането на качествено преподаване за всички деца на територията на общината.

По време на срещата Киркова подчерта силната си емоционална връзка с региона. „Израснала съм във Войводиново и винаги се чувствам тук като у дома. Предстоят нови идеи, които са свързани с политиката в образованието. Може да дадете вашите предложения или пък да изложите проблемите си. Работя с министър Вълчев близо 15 години и мога да гарантирам, че когато поеме ангажимент, той го изпълнява“, посочи тя.

Кметът Димитър Иванов отбеляза доброто партньорство между местната и държавната власт. „Община Марица е пример за сътрудничество с държавата, което води до добри резултати. Учителите са най-близо до проблемите – ние разчитаме да ги споделят, за да търсим решения. Винаги сме поставили приоритети. Когато имаме определен проблем, решаваме най-неотложния, а другите остават на по-заден план. Министър Вълчев е много отговорен човек и каже ли „Да“, прави това, което трябва“, каза Иванов.

Образователният министър подчерта необходимостта от увеличаване на средствата за ремонти в училищата. „Трябват пари за дворове, класни стаи и физкултурни салони, не само за STEM центрове. Бюджетът е ограничен и няма достатъчно средства за капиталови разходи“, уточни той. Красимир Вълчев акцентира и върху значението на ранното ограмотяване и обхващането на подрастващите в детските градини. „500 часа по български език не са достатъчни и търсим варианти да увеличим до 700 или 800 часа. Винаги съм казвал, че детските градини са по-важни институции от училищата. Там се започва с ученето на езика и се изграждат навици. Разликата между децата в първи клас е огромна“, коментира той. По думите му ранното включване в образователната среда намалява риска от неграмотност и социална изолация.

Министър Вълчев похвали Община Марица за положителната демографска тенденция: „В 99% от общините основният проблем е намалението на населението. Тук не е така. Където има индустрии и високодоходни работни места, демографските процеси се обръщат“, каза той. Вълчев потвърди, че системата страда от недостиг на подготвени млади учители. По данни на министерството всяка година се пенсионират два пъти повече преподаватели, отколкото е необходимо, което води до ускорено подмладяване на кадрите.

По време на разговора кметът Димитър Иванов очерта и постигнатото до момента – нови детски градини, физкултурни салони, спортни зали и модерни училища. Първото напълно ново средно училище в Маноле, построено съвместно с държавата, е единственият подобен мащабен проект в Пловдивска област за последните години. „Преди години много родители записваха децата си в Пловдив заради състоянието на базите. Днес този процес е прекъснат – децата остават тук. А в Труд почти 100% от учениците продължават в местното училище. Това е истински успех и резултат от инвестициите в база и качественото преподаване“, допълни той.

Министър Вълчев подкрепи проекта за разширяване на детската градина в Бенковски. Кметът на Марица обясни важността от държавно финансиране за нова сграда за две групи. „Сградата е от 1972 г. Има високи подпочвени води, влага и мухъл. Опитахме ремонт – невъзможно е. Ако Министерски съвет осигури част от финансирането, започваме строеж веднага. Децата няма къде да бъдат преместени, всички детски градини са пълни. Няма друго помещение“, заяви Иванов.

В разговора с министъра директорите и учителите засегнаха темите за отсъствията и глобите на децата от уязвимите групи, както и работата с тях, както и разликата в учебната програма след начален към прогимназиален етап, особено в математиката. Проблемът с телефоните в час също бе засегнат в дискусията с министър Вълчев.

Срещата завърши с призив за по-честа комуникация между институциите, за да бъдат решавани проблемите навреме.

