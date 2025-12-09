ПП-ДБ сезираха прокуратурата за Коледния базар в Пловдив

Общинските съветници от ПП „Продължаваме промяната – Демократична България“ в Пловдив сигнализираха прокуратурата за сериозни нередности около провеждането на тазгодишния Коледен базар под надслова „Коледа в Пловдив“. Повод за сигнала е липсата на договор между Община Пловдив и частната фирма „Трики Ивентс“ ЕООД, която събира такси от търговците, наематели на коледните къщички, разположени на общински терен.

Съгласно официален отговор от общинската администрация, за събитието няма сключено споразумение с организатор или съорганизатор, а Община Пловдив се представя като единствен организатор. Въпреки това, на сайта на Фондация „Пловдив 2019“ ясно е посочено, че именно „Трики Ивентс“ изпълнява проекта „Коледа в Пловдив“.

„Имаме търговска дейност върху общинска собственост, без да има договор, без да се събират такси и без яснота кой носи отговорност за случващото се. Това поставя под въпрос прозрачността и равнопоставеността при ползването на публични ресурси“, се казва в позицията на общинските съветници.

Предоставените от граждани договори между търговци и „Трики Ивентс“ показват, че фирмата е събирала такси за наем на къщичките. Според съветниците от ПП-ДБ, това представлява търговска дейност, извършвана без надлежно правно основание и в отсъствието на регламент от страна на Общината, която не получава приходи от наем на терена.

Съветниците настояват кметът на Пловдив Костадин Димитров да даде публично обяснение по следните въпроси:

• Кой е реалният организатор на Коледния базар?

• Въз основа на какъв правен акт е предоставен общинският терен?

• Защо Община Пловдив се отказва от законно дължимите приходи?

„Настояваме за отговорност и яснота. Ако общината позволява на един частен субект да използва публичен терен без договор и без такса, защо останалите търговци трябва да спазват правилата и да плащат? Създава се опасен прецедент, който може да подкопае доверието в институциите и принципите на справедливост“, посочват от ПП-ДБ.

Макар Коледният базар да носи настроение и туристически интерес, около организацията му в Пловдив се появяват все повече въпросителни. Освен финансовите измерения, казусът поставя на дневен ред и въпроса за безопасността и контрола при събития на публични пространства.

Сигналът до прокуратурата цели да установи дали има нанесена щета върху общинския бюджет, както и дали са извършени нарушения при управлението на общинската собственост. Съветниците подчертават, че не са против провеждането на празнични събития, но настояват това да се случва при спазване на закона, с отчетност и прозрачност.

