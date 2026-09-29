ГЕОРГИ ГЕНЧЕВ ОТ БАНСКО СТАНА „ШАМПИОН НА ШАМПИОНИТЕ“ ПО МЕНТАЛНА АРИТМЕТИКА

Нова световна титла добави към впечатляващата си колекция от отличия младият математически талант Георги Генчев от Банско. Петокласникът спечели „Шампион на шампионите“ на международната олимпиада по ментална аритметика HORUS 12 – AI TAREK GLOBAL, проведена на 5 септември в Шарм ел-Шейх, Египет.

В надпреварата участваха над 140 деца от 8 държави. В категория „Легендарни“ Георги показа изключителна бързина и точност, като реши 200 задачи само за 10 минути – със събиране и изваждане на трицифрени числа, умножение и деление.

2026 година се превръща в особено успешна за младия математик. Преди световната титла Георги спечели злато в международно състезание в Ница, златен медал от Световната математическа лига след осем етапа, във всеки от които се класира сред първите 10 в света, както и отличия от международни олимпиади в Истанбул и онлайн.

Успехите му са резултат от години подготовка и постоянство. Още през 2024 г. Георги завоюва бронзов медал на HORUS 9 в Букурещ, а през 2025 г. стана победител в HORUS 10 в Египет. Тогава за участието си той получи и подкрепата на Общински съвет – Банско, а след завръщането си със златен медал младият състезател беше специален гост на заседание на съвета.

От първия международен медал до титлата „Шампион на шампионите“ Георги продължава да издига името на Банско на световната математическа сцена. Зад всеки негов успех стоят талант, дисциплина и много труд, а подкрепата от родния му град остава важна част от пътя към следващите върхове.