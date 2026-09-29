Аудиовизуалното съдържание като мост за взаимното учене между цивилизациите

Глобалната инициатива „Обичай Пекин“ за аудиовизуален културен обмен дебютира на Арабския фестивал за радио и телевизия

На 22 септември 2026 г. местно време Глобалната инициатива „Обичай Пекин“ за аудиовизуален културен обмен, организирана от Пекинското общинско радио-телевизионно бюро (BRTB), беше представена на 26-ия Арабски фестивал за радио и телевизия в Тунис. Инициативата участва и в срещата за насърчаване на сътрудничеството и обмена в областта на китайско-арабската аудиовизуална индустрия. В събитието се включиха около 100 представители на местни тунизийски, общоарабски и северноафрикански телевизионни канали, аудиовизуални платформи, филмови и телевизионни институции и други организации от сектора.

Мън Жуй, служител на ръководно ниво с ранг на заместник-генерален директор в Пекинското общинско радио-телевизионно бюро, заяви, че макар Китай и арабските държави да са географски отдалечени, обменът в областта на радиото, киното, телевизията и аудиовизуалните изкуства има дълбоки традиции и се развива от поколения. Със задълбочаването на всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и арабските държави практическото сътрудничество в аудиовизуалната индустрия става все по-съдържателно. Това създава благоприятни условия за Пекин да задълбочи интегрираното сътрудничество между културата, туризма и аудиовизуалната индустрия и да разшири партньорствата за международна комуникация с арабските държави.

Пекин е готов да работи заедно с колегите си от арабската радио-, кино-, телевизионна и аудиовизуална общност за задълбочаване на практическото сътрудничество в четири направления: висококачествено съвместно производство, технологично развитие, взаимноизгодно индустриално сътрудничество и обмен на кадри. Целта е съвместно да бъде изведен на ново равнище културният обмен между народите от двете страни.

Мохамед бин Фахд Ал-Харит, председател на Съюза на арабските държави за радиоразпръскване и председател на Саудитския медиен форум, заяви, че Китай не е само силен и активен партньор на международната сцена, но и държава, с която арабските страни споделят много принципи и виждания и към която изпитват голямо уважение. В качеството си на председател на Съюза на арабските държави за радиоразпръскване той подчерта, че медийното и аудиовизуалното сътрудничество осигурява важна подкрепа за китайско-арабското партньорство и допринася за взаимното разбирателство между китайския народ и народите на арабските държави.

По думите му занапред трябва по-добре да се използва потенциалът на превода, дублажа и дигиталните платформи чрез аудиовизуално сътрудничество, така че хората от двете страни да могат да получат пряк и задълбочен поглед към живота и културата на другата страна и да преодолеят стереотипите и зависимостта от информация, предавана чрез посредници.

По време на кръглата маса Дун Сюемей, директор на Центъра за насърчаване на културните и творческите индустрии на район Шунъи в Пекин, представи специфичните предимства на местната аудиовизуална индустрия и възможностите за китайско-арабско сътрудничество в тази сфера. Тя акцентира върху ключовите предимства и богатия опит на Шунъи в областта на трансграничните митнически режими, индустриалните клъстери и привличането на международни кадри в аудиовизуалната индустрия.

В отговор на нуждите на арабските пазари от съдържание и индустриално сътрудничество тя представи систематично висококачествени индустриални ресурси и ключови проекти за сътрудничество, достъпни в Шунъи. Те обхващат различни форми на партньорство, включително съвместни китайско-чуждестранни продукции, комуникация чрез кратки видеа и създаване на микродрами.

Аудиовизуални продукции от Пекин впечатлиха в Тунис и демонстрираха динамиката на иновациите чрез разнообразни разкази

Като ключова част от Китайския съвместен павилион на тазгодишния Арабски фестивал за радио и телевизия Пекинското общинско радио-телевизионно бюро представи богатото съдържание на бранда „Grand Beijing Audiovisual“. Сред акцентите бяха To the Wonder, селектиран за основната конкурсна програма на фестивала Cannes Series; Flourished Peony, излъчван в над 80 държави по света; и Six Sisters, който проследява превратностите в живота на обикновено семейство в продължение на няколко десетилетия.

Бяха представени и редица културни документални филми и микродрами, посветени на Пекин, които демонстрират многообразието от повествователни подходи и творческата динамика на продукциите от „Grand Beijing Audiovisual“.

Задълбочаване на китайско-арабското аудиовизуално сътрудничество: историите на Пекин, разказани чрез светлина и образ

Пекинското общинско радио-телевизионно бюро продължава да изгражда мостове за аудиовизуален обмен в подкрепа на ролята на Пекин като международен център за обмен. Представянето на Глобалната инициатива „Обичай Пекин“ за аудиовизуален културен обмен на Арабския фестивал за радио и телевизия доведе до конкретни резултати от сътрудничеството с аудиовизуалния сектор на Тунис.

Ключови продукции на „Grand Beijing Audiovisual“, сред които уеб драмата To the Wonder, предстои да бъдат излъчени за първи път по националната телевизия на Тунис. Специална зона „Grand Beijing Audiovisual“ ще бъде създадена и в Boomplay – водеща африканска платформа за стрийминг на аудиовизуално развлекателно съдържание, където ще бъдат представени подбрани акценти от продукциите на бранда.

Това ще даде възможност на публиката в арабския свят да се докосне до многообразието на Пекин и чрез аудиовизуалното съдържание да изгради по-ярка и цялостна представа за Китай.

Участието в Арабския фестивал за радио и телевизия е важна стъпка на Пекинското общинско радио-телевизионно бюро към международното развитие на бранда „Grand Beijing Audiovisual“ и създаването на двустранна платформа за обмен в аудиовизуалния сектор с арабските и северноафриканските държави.

Занапред, чрез Глобалната инициатива „Обичай Пекин“ за аудиовизуален културен обмен, бюрото ще продължи да се фокусира върху износа на висококачествено съдържание, свързването на индустриални партньори, иновативните бизнес модели и междуцивилизационния диалог, като задълбочава присъствието си на пазарите в арабския свят и Северна Африка.

Използвайки светлината и образа като средство за разказване на историите на Пекин, аудиовизуалната култура ще допринася за укрепването на връзките между хората и ще спомага за извеждането на интегрираното развитие на аудиовизуалния сектор и туризма между Пекин и арабските и северноафриканските партньори на ново равнище.