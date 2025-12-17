РБ „Априлов – Палаузов“ с нов проект за развитие на библиотеките в региона

Служители, които извършват библиотечно-информационно обслужване в Габровска област, ще повишат професионалната си компетентност по нов проект през следващата година.

Той се казва „Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – съвременен информационен, експертно-консултантски, обучителен и краеведски център“. Стойността му е близо 10 хил. лева, които са осигурени от Министерството на културата.

Заложени са обучения и обмяна на добри практики с екипите на РБ „Николай Вранчев“ – Смолян и на Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград по прилагане на иновативни услуги за продължаващо образование. Предвидени са обучителни семинари в Габрово и Севлиево, както и практикум за новоназначени служители по темите „Основни библиотечни дейности“, „Комплектуване и обработка на библиотечни документи“, „Библиотечна документация“, „Нормативна уредба за библиотеките“.

Планирани са посещения на място за оказване на методическа помощ, участия в националния форум на методистите в гр. Перник и в ежегодната експертна среща на краеведското обединение „Мизия“, посветена на новостите в работата на отделите във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен. Дейностите ще допринесат за повишаване на професионалната квалификация на библиотекарите и за засилване на координацията между библиотечните институции.

