Община Шумен ще проведе церемония по връчване на годишното отличие „Награда на Шумен за спорт“ за 2025 г.

С решение на комисията бяха определени първите 10 спортисти

На 19 декември, петък, от 17:30 ч. в зала „Арена Шумен“ Община Шумен ще проведе церемонията по връчване на годишното отличие „Награда на Шумен за спорт“ за 2025 г., съгласно Наредбата за символите, почетните звания, отличията и наградите на община Шумен. Предстои да бъдат връчени наградите за „Спортист на годината“, „Отбор на годината“ и „Треньор на годината“, както и специалните отличия за ветерани спортисти, спортисти в неравностойно положение и млади спортни таланти.

Комисия в състав от общински съветници, представители на медии, на ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“ и на общинската администрация определи по азбучен ред първите 10 спортисти: Виктор Иванов – СК „ММА Шумен“, Габриел Чергански – СК „Шуменска крепост“, Емел Мустафова – СК по борба „Мадарски конник“, Ивайло Иванов – СКК „Киокушин“, Калоян Николов – СК по фехтовка „Шумен 1951“, Кристиян Иванов – СК „Киокушин – Шумен“, Никол Мартинова – СК „Шуменска крепост“, Пламен Донков – СК „ММА Шумен“, Полина Галинова – СК „Шуменска крепост“ и Хелин Хасан – СК „Шуменска крепост“.

Сред номинираните отбори са СК „Ритмика“ и СКХ „Шумен – 61“.

Отново в азбучен ред са наредени и номинациите в категорията за треньор на годината, като сред тях са Галин Методиев от СК „Шуменска крепост“, Кънчо Тодоров от СК по свободна борба „Мадарски конник“ и Никола Карастоянов от СКХ „Шумен 61“.

За „Млад спортен талант“ 18 спортни клуба са предложили по двама изявени състезатели до 14 години.

Тази година предложението за ветеран спортист е за Каролина Николова в дисциплина лека атлетика, а за спортист в неравностойно положение – Спортният клуб на глухите.

Церемонията по връчване на наградите в зала „Арена Шумен“ е с вход свободен.

Facebook

Twitter



Shares