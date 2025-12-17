Нова мултифункционална спортна площадка отвори врати в район „Нови Искър“

Район „Нови Искър“ вече разполага с нова мултифункционална спортна площадка за волейбол, баскетбол и тенис, която от днес е достъпна за свободно ползване от жителите на района.

Съоръжението е изградено с висококачествена френска спортна настилка, отговаряща на всички европейски стандарти за безопасност, устойчивост и комфорт. Инвестицията е на стойност 170 000 лева и е част от усилията на Столичната община за модернизиране и разширяване на спортната инфраструктура в града.

Новата площадка допълва изградените вече стрийт фитнес и футболно игрище, оформяйки цялостен спортен комплекс, предназначен за активен отдих и спорт на хора от всички възрасти.

При откриването заместник-кметът на Столичната община по направление „Финанси“ Георги Клисурски се обърна към местната общност:

„Тази площадка е създадена за вас – за вашата енергия и за вашите мечти за успехи. Спортът изгражда характер, дисциплина и умение за работа в екип. За екипа на Васил Терзиев инвестициите в спортна инфраструктура са инвестиции в бъдещето, защото насърчават активния начин на живот и развиват талантите на младите хора“, подчерта Клисурски.

Той поздрави кмета на район „Нови Искър“ Владислав Владимиров за последователната работа по развитието на района и за създаването на по-добра градска среда. Клисурски пожела от новата площадка да тръгнат много млади таланти и призова учениците да се грижат за съоръжението, което е изградено специално за тях.

Откриването завърши с демонстрации и първи спортни срещи, в които се включиха заместник-кметът Георги Клисурски, районният кмет Владислав Владимиров и ученици от 170. СУ „Васил Левски“.

През 2025 година Столичната община продължава активно да инвестира в спортната инфраструктура. Близо 5 милиона лева са предвидени за изграждане и поддръжка на площадки и съоръжения в различни райони на града. От тях 300 хиляди лева са насочени към адаптирани стрийт фитнес зони за хора с увреждания, а допълнително са монтирани 16 тенис маси в паркове и училищни дворове.



Снимка: Иван Шишиев

