Община Стара Загора представи изложба по общ проект с УНИЦЕФ за подкрепа на украинските бежанци

Зам.-кметовете Надежда Чакърова и Павлина Делчева: проектът даде сигурност, подкрепа и реални резултати

Днес в Международния младежки център в Стара Загора бе представена фотографска изложба като завършващ етап на съвместния проект на Община Стара Загора и УНИЦЕФ, насочен към социална адаптация, образователна, психологическа и социална подкрепа на бежанци от Украйна – деца, младежи и семейства, включително непридружени деца.

Изложбата обобщава една изминала календарна година работа по проекта и представя фотографии, създадени от участници в него. Кадрите показват бежанци от Украйна на емблематични за Стара Загора места – Самарското знаме, парк „Аязмото“, парк „Пети октомври“ и други знакови обекти, превърнали се в част от тяхното ново ежедневие и лична история в града.

Проектът се реализира в партньорство с УНИЦЕФ България и обхваща широк спектър от дейности – езиково обучение по български език за деца и възрастни, образователна подкрепа по различни учебни дисциплини, арт, спортни и културни инициативи, както и психологическа и социална подкрепа, с основна цел бежанците от Украйна да се почувстват приети, подкрепени и уверени в новата среда.

В рамките на събитието заместник-кметът на Община Стара Загора с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова подчерта, че проектът е бил различен от всички реализирани досега инициативи, тъй като е съчетал образователни, социални и културни дейности, които са се развивали паралелно и са се допълвали.

„Този проект беше насочен наистина към това вие да се чувствате добре сред нас – сред учениците, децата и младите хора, които посещават Международния младежки център. Винаги можете да разчитате на нас“, заяви Надежда Чакърова.

Тя изрази специална благодарност към зам.-кмета Павлина Делчева, както и към екипа на Международния младежки център, където са се провеждали голяма част от образователните формати. По думите ѝ, дейностите са били съобразени с реалните потребности на участниците и са създали условия за нови приятелства, доверие и чувство за принадлежност.

Зам.-кметът Надежда Чакърова отправи изключителни благодарности към УНИЦЕФ за предоставения ресурс и подкрепа, като отбеляза, че „една календарна година е едновременно малко и много, но никога не е достатъчна, когато става дума за добри и смислени каузи“.

В своето изказване заместник-кметът на Община Стара Загора с ресор „Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“ Павлина Делчева направи равносметка на изминалата една година от старта на проекта и сподели, че не е очаквала за този период да бъдат реализирани толкова много стойностни дейности.

„Измина една календарна година от проекта и аз лично не очаквах, че ще успеем да свършим толкова много хубави неща. Най-ценното за нас беше, че дейностите дойдоха от вас – от вашите реални нужди, а това направи проекта истински смислен и с резултат“, подчерта Павлина Делчева.

Тя акцентира върху съвместната работа с Надежда Чакърова, добрата социална организация, психологическата подкрепа и активното участие на самите бежанци от Украйна в образователни и културни инициативи. По думите ѝ именно този подход е гарантирал устойчивите резултати и човешкото измерение на проекта.

Зам.-кметът Павлина Делчева изрази искрена благодарност към всички институции, експерти, социални работници, психолози и партньори, както и към всички участници, които с ангажираността си са допринесли за успешната реализация на проекта.

По време на събитието бежанските семейства от Украйна също изразиха своята благодарност към Община Стара Загора и УНИЦЕФ за оказаната подкрепа, както и към социалните работници по проекта, които те определиха като „хора с големи сърца“. Те споделиха колко трудно е да започнеш живота си на ново място – без познати, без език и без ориентация – и колко решаваща е била подкрепата през изминалата година.

В края на събитието, като жест на внимание и грижа, зам.-кметовете Надежда Чакърова и Павлина Делчева подариха на участниците билети за културното представление „Вълшебна опера“ в Държавна опера – Стара Загора, а за децата бяха подготвени подаръци и празнични лакомства, които допълниха топлата и празнична атмосфера.

Фотографската изложба ще остане подредена в Международния младежки център като жива следа от присъствието, усилията и пътя на бежанците от Украйна в Стара Загора, както и като символ на устойчивото партньорство между Община Стара Загора и УНИЦЕФ в подкрепа на хората в уязвима ситуация.

