Ямбол с ново национално отличие: Валентин Ревански получи приза „Градска среда“ за 2026 г.

В гражданското гласуване в конкурса „Кмет на годината“ са участвали над 54 хиляди души

Ямбол получи поредно национално признание за развитието и обновяването на градската среда. Кметът Валентин Ревански беше отличен с приза „Градска среда“ за 2026 г. в националния конкурс „Кмет на годината“, организиран от Kmeta.bg.

Наградата беше връчена от Емил Ангелов, главен изпълнителен директор на „Главболгарстрой“.

В тазгодишното издание на конкурса са участвали кметовете на 265 общини, а в гражданското гласуване са се включили 54 188 души.

„Градът е нашият общ дом“

Отличието идва на фона на реализираните през последните години проекти за обновяване на обществени пространства, инфраструктура, зелени площи и места за спорт, отдих и свободно време в Ямбол.

„Градът не е просто улици, сгради и площади. Той е нашият общ дом“, заяви Валентин Ревански при получаването на наградата.

По думите му отличието е признание не само за работата на общинската администрация, но и за всички жители, които полагат усилия да пазят и подобряват облика на града.

„Приемаме тази награда като отличие за Ямбол и за всички хора, които всеки ден се грижат за нашия град. Градската среда е мястото, в което протича ежедневието ни“, посочи кметът.

Ревански подчерта, че задачата на една община не приключва със строителството и обновяването на инфраструктурата, а включва създаването на пространства, в които хората се чувстват добре.

„Може би най-трудното е не просто да изграждаш, а да търсиш красотата. За да се постигне това, трябва да се влагат много чувства и енергия“, каза той.

Според него стремежът е Ямбол да се превръща в по-красиво и уютно място, което жителите възприемат като свой дом и искат да пазят.

Кметът благодари на гражданите за подкрепата, както и на държавата за съдействието при реализацията на важни за общината проекти.

Поредно отличие за Ямбол

Наградата за 2026 г. допълва серията от отличия за Валентин Ревански и Ямбол в конкурса „Кмет на годината“.

През 2025 г. Ревански беше избран за „Кмет на годината“ в категория „Голяма община“, като получи признание и в категорията „Градска среда“.

През 2023 г. той беше отличен като „Кмет на гражданите“ за мандат 2019–2023 г., а през 2021, 2022 и 2023 г. получи награди в категория „Градска среда“ за голяма община.

През 2021 г. Ямбол беше отличен и за своята коледно-новогодишна украса.

Новата награда е поредно признание за развитието на обществените пространства в града и усилията за създаване на по-функционална и приветлива градска среда.