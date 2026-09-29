Възстановиха подаването на минерална вода в Свищов след нерегламентирана намеса

Сондажът отново работи, а минералната вода извира с температура от 46 градуса

Подаването на минерална вода от сондажа в западната част на Свищов е успешно възстановено, съобщиха от общинската администрация.

Водоподаването беше временно преустановено вследствие на външна нерегламентирана намеса по съоръжението. По информация на Община Свищов непрофесионални действия са довели до дебалансиране на налягането в каптажа и последващо затихване на естествения приток на сондажа.

Изворът е активиран отново със специализиран метод

За възстановяването на минералния извор експерти са предприели специализирани технически действия.

Приложен е методът „Еърлифт“, при който сгъстен въздух под високо налягане се вкарва на дълбочина над 50 метра. По този начин сондажът е прочистен и естественият приток на минерална вода е активиран отново.

Към момента водата извира с температура от 46 градуса.

Очаква се през следващите дни и дебитът на сондажа постепенно да се възстанови напълно до обичайните си нива.

Общината предупреждава да не се извършват самоволни действия

От Община Свищов отправят призив към гражданите да не предприемат самоволни действия по съоръженията на минералния извор.

Подобни намеси могат да предизвикат нови аварии и да нарушат естествения баланс на сондажа, предупреждават от местната администрация.