България и ЕБВР създават механизъм за публично-частни партньорства

Целта е привличане на частен капитал за проекти в енергетиката, индустриалните зони, транспорта и стратегическата инфраструктура

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и вицепрезидентът на Европейската банка за възстановяване и развитие Марк Боумън подписаха Меморандум за разбирателство за създаването на механизъм за подготовка на публично-частни партньорства в България.

Основната цел е чрез сътрудничеството с ЕБВР да бъдат подготвяни и структурирани проекти, способни да привлекат частни инвестиции и да ускорят модернизацията на стратегическата инфраструктура в страната.

„Целта ни е публично-частните партньорства да се превърнат в инструмент за модернизация на инфраструктурата и за мобилизиране на допълнителен частен ресурс“, заяви Пулев.

ЕБВР ще помага при подготовката на проектите

Предвижда се Европейската банка за възстановяване и развитие да оказва експертна подкрепа при структурирането на бъдещите проекти, включително така, че да могат да съчетават частен капитал със средства от Европейския съюз.

Сред планираните дейности са изготвянето на предпроектни проучвания и анализи за осъществимост, разпределянето и структурирането на рисковете и подготовката на проектите за реализация.

Механизмът може да бъде използван за приоритетни инвестиции в области като енергетиката, индустриалните зони, транспорта и друга ключова инфраструктура.

Индустриална зона „Доброславци“ сред възможните проекти

Като пример за проект с потенциал да бъде развит чрез публично-частно партньорство Александър Пулев посочи Индустриална зона „Доброславци“.

Според него чрез подходящо съчетаване на публичен ресурс и частен капитал и привличането на стратегически инвеститори могат да бъдат създадени нови възможности за високотехнологичната индустрия и икономическото развитие на региона.

Пулев съобщи още, че вече са идентифицирани няколко перспективни индустриални зони, които се нуждаят от разширяване на капацитета.

Паралелно се проучват различни механизми за подкрепа, включително възможностите за безвъзмездно европейско финансиране.

Подготвя се и нова законодателна рамка

Вицепремиерът съобщи, че е разработена нова законодателна рамка за публично-частните партньорства, която преминава през финалния етап на обществените консултации.

Целта е да бъде създадена предвидима и конкурентна среда за реализация на съвместни проекти между публичния и частния сектор, която едновременно да защитава обществения интерес и да улеснява привличането на частни инвестиции.

От своя страна вицепрезидентът на ЕБВР Марк Боумън определи публично-частните партньорства като ефективен инструмент за насочване на частен капитал към инфраструктурни проекти.

„Вярваме, че това е отличен начин да привлечем така необходимите частни инвестиции в инфраструктурата тук, в България“, заяви Боумън.

Подписаният меморандум е част от разширяването на партньорството между България и ЕБВР и трябва да създаде основа за подготовката на конкретни инвестиционни проекти.