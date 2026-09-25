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Предварителен график за миене на улиците за периода 28.09 – 02.10.2026 г.

Недялко Тенев
Неделя/Понеделник 28.09.2026 год.
1.ул. „Генерал Столетов“от ул. „ Армейска“до бул. „Патриарх Евтимий“
Понеделник/Вторник 29.09.2026 год.
1.ул. „Генерал Столетов“от ул. „Армейска“до бул. „Патриарх Евтимий“
Вторник/Сряда 30.09.2026 год.
1.бул. „Цар Симеон Велики“от ул. „Димчо Стаев“до ул. „Хаджи Димитър Асенов“
 Сряда/Четвъртък 01.10.2026 год.
1.ул. „Генерал Гурко”от ул. „Димчо Стаев“до бул. „Патриарх Евтимий“
Четвъртък/Петък 02.10.2026 год.
1.ул. „Христо Ботев“от ул. „Димчо Стаев“до бул. „Патриарх Евтимий“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

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