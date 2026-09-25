Предварителен график за миене на улиците за периода 28.09 – 02.10.2026 г.
|Неделя/Понеделник 28.09.2026 год.
|1.
|ул. „Генерал Столетов“
|от ул. „ Армейска“
|до бул. „Патриарх Евтимий“
|Понеделник/Вторник 29.09.2026 год.
|1.
|ул. „Генерал Столетов“
|от ул. „Армейска“
|до бул. „Патриарх Евтимий“
|Вторник/Сряда 30.09.2026 год.
|1.
|бул. „Цар Симеон Велики“
|от ул. „Димчо Стаев“
|до ул. „Хаджи Димитър Асенов“
|Сряда/Четвъртък 01.10.2026 год.
|1.
|ул. „Генерал Гурко”
|от ул. „Димчо Стаев“
|до бул. „Патриарх Евтимий“
|Четвъртък/Петък 02.10.2026 год.
|1.
|ул. „Христо Ботев“
|от ул. „Димчо Стаев“
|до бул. „Патриарх Евтимий“
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.