79 отличници, от които 18 пълни получиха дипломите си за завършено висше образование в Русенския университет днес

Днес в Канев център на Русенския университет се проведе официалната церемония Промоция на Випуск 2026 г. Седемдесет и девет първенци /бакалаври и магистри/ на випуска, сред които 18 пълни отличници, получиха своите дипломи от ректора на Русенския университет – проф. д-р Десислава Атанасова и председателя на Общото събрание и почетен ректор на висшето учебно заведение акад. Христо Белоев. Сред гостите на събитието беше и заместник областният управител д-р Валери Йорданов, който посочи, че Русенският университет е средище на знание, иновации и развитие. „Истинската стойност на една такава институция се измерва с хората, които тя подготвя за предизвикателствата на бъдещето. И днес Вие, скъпи абсолвенти, сте най-яркото доказателство за тази мисия. Нашият регион има нужда от млади хора, които не чакат бъдещето да се случи, а имат смелостта да го създават – чрез нови технологии и бизнеси, наука и образование, активно участие в обществения живот и отговорност към общността. Вие сте носителите на знанията, уменията и идеите, които утре ще се превърнат в успешни начинания, научни открития и решения за развитието на региона и страната ни“, посочи в обръщението си д-р Йорданов. Той бе категоричен, че настоящото правителство инвестициите в сферата на висшето образование не са просто секторна политика, а стратегическо вложение в бъдещето на страната. „Във времена на бързи технологични промени, изкуствен интелект и все по-динамична икономика именно качественото образование е ключът към това България да бъде конкурентоспособна и просперираща държава. Затова особено важна е ролята на висшите училища – да дават не само знания, но и умения за тяхното практическо приложение и да създават среда, в която младите хора могат да развиват своите идеи и таланти“, отбеляза заместник областният управител.

„Вашите постижения и успехи ни изпълват с гордост и удовлетворение, това е най-ценният дар, който можете да поднесете на своите преподаватели. Най-ценната инвестиция за Вашето бъдеще е стабилното образование, получено тук и наученият урок как да се борите с търпение, мъдрост и вяра, за да постигате своите цели. Вярвам, че ще постигнете професионалните си мечти независимо от трудностите, които трябва да преодолеете“, каза ректорът проф. д-р Десислава Атанасова. Тя заяви още, че всички преподаватели вярват безрезервно в своите възпитаници и ги призова да не се ограничават в мечтите си и да вървят напред.

„Вашите преподаватели отдадоха всичко от себе си, за да Ви научат и днес Вие получавате дипломите в ръцете си. Това за Вас е едно ново начало, един от най-хубавите периоди в живота Ви. Вярвайте в себе си“, каза председателят на Общинския съвет и почетен ректор на Русенския университет академик Христо Белоев. „Ученето е през целия живот, ще се радваме да Ви посрещаме тук, вратите на университета ще бъдат винаги отворени за Вас. Поставяйте си много високи цели и не се плашете от това. Продължавайте без страх, смело напред, всичко е във Вашите ръце“, допълни той.

Секретарят на Община Русе Димитър Генков посочи, че за студентите е приключил един важен етап в живота и започва напълно нов. „Русе има нужда от млади, интелигенти и образовани хора като Вас, пазете връзката си в университета“, призова той и посочи отличното сътрудничество между двете институции.

„Науката води напред обществото, дава на света развитие, знанията, които придобивате ще ни изведат все по-напред като общество. Сигурен съм, че сте получили чудесна подготовка. Вие сте достойни хора, които ще помогнат на обществото ни“, каза отец Симеон от Русенската света митрополия.

Иван Банчев, който е сред пълните отличници на випуска и е магистър по технология и управление на транспорта каза в изказването към колегите си, че това не е краят на обучението, а на период, в който студентите се превръщат в професионалисти. „Университетът ни даде знания, но и възможността да мислим самостоятелно и да разбираме, че не всяка задача има готов отговор. Досега имахме учебни срокове, планове, задания, остава най-трудната задача – сами да определяме посоката си. Дипломата не е финална точка, а запетая в нашия живот“, посочи Банчев.

След тържествената церемония всички първенци си направиха обща снимка поред Ректората с ректорското ръководство и традиционното хвърляне на шапки, след което празникът продължи по факултети.