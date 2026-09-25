Румен Радев: Приемането на България в Европейския механизъм за стабилност носи спокойствие, от което има нужда всяка икономика

„Време е България да заеме мястото, което ѝ се полага в ЕМС и в рамките на Европа – на държава, която не само генерира устойчивост във финансовата сфера и стабилно развитие на икономиката, а като конструктивна и активна страна, генерираща решения със стратегическа стойност за бъдещето на Европейския съюз“, каза министър-председателят

Приемането на България като двадесет и първият член на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) носи спокойствие, от което има нужда всяка икономика. Това заяви министър-председателят Румен Радев, който откри конференция на високо равнище „Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в Европейския механизъм за стабилност (ЕМС)“ в град София. В събитието участват вицепремиерът Гълъб Донев и управляващият директор на ЕМС Пиер Граменя. Премиерът посочи, че пълната интеграция на България в Икономическия и паричен съюз е решаваща стъпка за икономическото развитие на страната ни и израз на признателност не само за качеството на българските институции и не само за устойчивостта на икономиката, но в рамките на този процес е до голяма степен и признание за стоицизма на българите.

„Членството на България в механизма е преди всичко отговорност, тъй като всяка държава следва да полага усилия за поддържането на устойчиви и стабилни финанси. Отговорност за разбирането, че една система може да бъде стабилна, само ако се развива и усъвършенства непрекъснато, ако генерира ресурси, които да влага в своето бъдеще и именно разбирането на тази отговорност е част от основополагащите принципи на управленската програма на нашето правителство“, заяви Румен Радев. Премиерът подчерта, че българското правителство полага усилия за преодоляване на предизвикателствата с дефицита и връщане към устойчива финансова система, за предвидимост на данъчната система и на регулациите, за укрепване на върховенството на правото и усъвършенстване на нормативната рамка за възползване от предимствата, които дава членството в еврозоната по отношение на привличането на инвестиции.

Правителството полага усилия да трансформира и самия модел на икономическо развитие на страната от такъв, основан на потребление и преразпределение към модел на качествено – ново икономическо развитие с висок икономически ръст, който се основава на по-висока производителност, конкурентоспособност, на внедряване на високите технологии на привличане на инвестиции в основополагащи индустрии и стимулиране на експорта, отбеляза още министър-председателят.

В изказването си Румен Радев открои силните страни на България, с които още веднъж страната ни доказва, че е готова да се възползва от ЕМС и от финансовите механизми на ЕС. Сред тях са стратегическото географско положение, което допринася за глобалната и междуконтиненталната свързаност. „Ние имаме изключително важна роля в развитието на този процес на усъвършенстване на свързаността. Неслучайно в своя доклад президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрично спомена България, заради нашата водеща роля именно в подобряването на свързаността. И това е първостепенна задача на България“, подчерта министър-председателят. Той изтъкна също, че България допринася изключително много за сигурността в региона, като инвестира в отбранителни способности и в защитата на външните граници на Европейския съюз.

„Ние вярваме, че развитието на конкурентоспособността ще става с механизми, които са достъпни до всички държави членки, така че да имаме справедливо разпределение на тези огромни ресурси, които ще се натрупат в Фонда за конкурентоспособност и ще разчитаме и на помощта на Европейския механизъм за стабилност“, заяви премиерът. Той подчерта и значението на това, че в годините назад страната ни е запазила добивната и обработваща промишленост, както и тежката индустрия и ще продължи да инвестира в тях и да ги развива.

„Сега, когато идва времето за изграждане на индустриите на бъдещето, за новите технологии, за центровете за данни, за фабриките за изкуствен интелект, България е готова“, заяви Румен Радев, като подчерта, че страната ни има силна екосистема в областта на информационните технологии и висококвалифицирани кадри, които работят в нея. „Ние предлагаме най-важното добри условия и скорост за присъединяване към електроразпределителната мрежа. Ще разчитаме и на подкрепата на Европейския механизъм за стабилност час по-скоро да използваме всички тези наши предимства, за да може България да заеме мястото, което ѝ се полага като държава, която не само генерира устойчивост във финансовата сфера, в стабилното развитие на икономиката, а като страна, която е конструктивна и активна и генерира решения със стратегическа стойност за бъдещето на Европейския съюз.