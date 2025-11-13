Предлагат нова методика за изчисляване на таксата за битови отпадъци в община Търговище

Нова методика за изчисляване на таксата за битови отпадъци предлага Община Търговище.

Промените са публикувани за обществено обсъждане в сайта на местната администрация.

Методиката цели покриване на действителните разходи на Общината по събиране, транспортиране, третиране и обезвреждане на отпадъците, каквито са изискванията и на Закона за местните данъци и такси.

Таксата ще продължи да се изчислява на база три основни компонента – събиране и извозване на отпадъците, тяхното третиране и поддържането на чистотата на обществените територии. Новото е, че при формирането й ще се вземат предвид и конкретни показатели – броят и вместимостта на контейнерите, честотата на извозване и площта на имота.

Според методиката всички имоти в общината са разделени на шест групи: незастроени терени, жилищни имоти в града, жилищни имоти в селата, вили извън строителни граници, малки самостоятелни сгради (като гаражи) и нежилищни имоти. Всяка група има различен начин на изчисление, съобразен с количеството отпадък, което обичайно се генерира. За празните парцели например ще се начислява само частта от таксата, свързана с почистването на обществените територии, тъй като тези имоти не генерират отпадък.

Най-многобройна е групата на жилищните имоти в града – в нея има над 19 000 партиди. За тази група е направен подробен анализ, който включва броя на контейнерите, тяхната вместимост, колко често се извозват и колко килограма отпадък се събира при едно извозване. На тази база, както и на извършени морфологични проучвания на битовия отпадък, е определено, че един жилищен имот в града генерира средно около 330 килограма отпадък годишно.

Таксата се формира като се умножи това количество отпадък (330 кг) по стойността на услугата за събиране и транспортиране (0,11 лв./кг) и по стойността й за третиране и обезвреждане (0,21 лв./кг). Към сбора от тях се добавя и таксата за поддържане на чистотата на обществените площи, която се изчислява според площта на имота – по 0,07 лв. на квадратен метър. Сумите са определени на база анализ и разчети на план-сметката за чистота.

Например за апартамент в областния център, с площ от 80 кв. м, ще се заплаща такса от 111,2 лв.

Целта на въвеждането на новата методика е Община Търговище да бъде напълно подготвена за прилагането на принципа „замърсителят плаща“ от 2026 г. Администрацията е в готовност да се съобрази и с евентуално национално решение за отлагане на въвеждането на този принцип.

Писмени предложения по проекта за изменение на наредбата се приемат в срок до 12 декември. Те могат да бъдат подадени в Центъра за административно обслужване на Общината, на e-mail: obshtina@targovishte.bg или чрез онлайн портала за обществени консултации към Министерския съвет.

Гражданите могат да направят проверка и сравнение между досегашния размер на таксата и изчислението по новия модел на телефона на отдел „Местни данъци и такси“: 0601 68 755.

Проектът за изменение, заедно с методиката за изчисление, е публикуван в сайта на местната администрация: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/normative.acts.projects/ProektNMTCU_12.11.2025

