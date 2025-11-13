четвъртък, ноември 13, 2025
Лидерите на ОАЕ изказват съболезнования на президента на Турция

Негово Височество шейх Мохамед бин Зайд Ал Нахаян изпрати съболезнователно писмо до президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган във връзка с жертвите на катастрофата на военен транспортен самолет на турското министерство на отбраната.

Негово Височество шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум, вицепрезидент, министър-председател и управител на Дубай, и Негово Височество шейх Мансур бин Зайед Ал Нахаян, вицепрезидент, заместник-министър-председател и председател на Президентския съд, изпратиха подобни послания до президента Ердоган.

източник: www.wam.ae

