Лидерите на ОАЕ изказват съболезнования на президента на Турция

Негово Височество шейх Мохамед бин Зайд Ал Нахаян изпрати съболезнователно писмо до президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган във връзка с жертвите на катастрофата на военен транспортен самолет на турското министерство на отбраната.

Негово Височество шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум, вицепрезидент, министър-председател и управител на Дубай, и Негово Височество шейх Мансур бин Зайед Ал Нахаян, вицепрезидент, заместник-министър-председател и председател на Президентския съд, изпратиха подобни послания до президента Ердоган.

източник: www.wam.ae

