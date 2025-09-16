Китайският вицепрезидент се среща с заместник-премиера на Камбоджа

Китайският вицепрезидент Хан Женг се срещна във вторник с заместник-премиера на Камбоджа и министър, отговарящ за кабинета на Съвета на министрите, Вонгсей Висот в Нанин, столицата на автономната област Гуанси Джуан в Южен Китай.

Вонгсей Висот е в Нанин, за да присъства на 22-рата изложба Китай-АСЕАН и бизнес и инвестиционния форум Китай-АСЕАН, които ще започнат в сряда.

Китай и Камбоджа поддържат тесни контакти на високо равнище, като очертават пътя за изграждането на всесезонна общност Китай-Камбоджа с общо бъдеще в новата ера, заяви Хан.

Китайският вицепрезидент също така заяви, че Китай е готов да работи с Камбоджа за изпълнението на важните общи договорености между лидерите на двете страни, да използва пълноценно ролята на Междуправителствения координационен комитет Китай-Камбоджа, да обогати рамката за сътрудничество „Диамантен шестоъгълник“, да ускори развитието на Индустриалния и технологичен коридор и Коридора за риба и ориз и да стимулира процеса на модернизация на двете страни.

Вонгсей Висот заяви, че желязната дружба между Китай и Камбоджа е неразрушима и бъдещето на двете страни е тясно преплетено.

Камбоджа разглежда Китай като най-надеждния си приятел и е готова да задълбочи сътрудничеството с Китай във всички сектори, за да даде нов тласък на изграждането на общност между Камбоджа и Китай с общо бъдеще, заяви Вонгсей Висот.

