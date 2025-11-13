Силата на орела е в крилете, а на човека – в приятелите: визита, станала символ на доверие

Медиите активно обсъждат държавната визита на президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев в Русия.

За какво пишат чуждестранните медии и какво казват за многовекторността на Казахстан – в аналитичния обзор на агенция Kazinform.

Преди началото на държавната визита в „Российская газета“ беше публикувана статия на президента на Република Казахстан Касим-Жомарт Токаев под заглавие „Вечная дружба — путеводная звезда для наших народов“ (Вечна дружба — пътеводна звезда за нашите народи). Материалът предизвика широк интерес: много руски медии цитираха ключови цитати и акцентираха върху историческата близост на народите на нашите страни, както и върху стратегическото значение на двустранното сътрудничество.

„Независимая газета“, коментирайки статията на президента на Казахстан, обърна внимание на тона на публикацията и ключовите акценти.

Отбелязва се, че Касим-Жомарт Токаев отново подчерта историческата близост между народите на Казахстан и Русия, като припомни, че в продължение на векове те са живели рамо до рамо, споделяйки радости и изпитания, формирайки общо културно пространство в Евразия.

Особо внимание е отделено на неизменността на казахстанско-руското направление във външната политика на страната. От момента на обявяване на независимостта Казахстан е придавал голямо значение на укрепването на приятелските отношения с Русия, което последователно е било закрепвано във всички концептуални документи, определящи приоритетите на външната политика.

На фона на сложната международна обстановка Токаев акцентира върху стратегическото партньорство между двете държави, наричайки го ключов елемент в формирането на системата за евразийска сигурност.

Касим-Жомарт Токаев припомни цифрите, потвърждаващи взаимозависимостта на икономическите връзки между двете държави: „Нашият стоков оборот уверено нараства и се приближава до 30 милиарда долара… Основата на индустриалното сътрудничество между Казахстан и Русия са над 170 съвместни проекта с общ обем на инвестициите над 50 милиарда долара“.

Руското издание също акцентира върху задълбочаването на взаимодействието в транспортно-логистичния сектор. 13 международни транспортни коридора (пет железопътни и осем автомобилни), преминаващи през територията на Казахстан, осигуряват около 85% от сухопътния превоз на товари между Азия и Европа. А като се има предвид размерите и географското положение на Казахстан и Русия, по-нататъшното развитие на транзитните маршрути и съответната инфраструктура е от огромно значение за осигуряването на устойчива транспортна свързаност на цяла Евразия.

Водещата руска информационна агенция ТАСС публикува аналитичен материал, в който са представени статистически данни и хронология на чуждестранните визити на президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев в Руската федерация. В статията са описани подробно всички 22 посещения на държавния глава, осветени са резултатите от пътуванията, ключовите срещи и постижения, както и отбелязана е тяхната роля в укрепването на двустранните отношения между Казахстан и Русия.

За първи път в качеството си на президент на Казахстан Касим-Жомарт Токаев посети Москва на 3–4 април 2019 г. по покана на руския лидер Владимир Путин. Официалното посещение в Русия беше първото му чуждестранно пътуване след встъпването му в длъжност като държавен глава. На 3 април по време на преговорите лидерите на двете страни обсъдиха различни въпроси, свързани с руско-казахстанските отношения, перспективите за евразийска интеграция, както и регионалната дневен ред. Президентите подчертаха, че възнамеряват да продължат досегашния курс в отношенията между Русия и Казахстан, както и набелязаха нови съвместни проекти, се отбелязва в статията.

Материалът завършва с упоменаване на посещението в Москва, което президентът на нашата страна направи през май тази година.

— На 8–9 май 2025 г. Касим-Жомарт Токаев беше в Москва, за да участва в тържествените мероприятия по повод 80-годишнината от победата във Великата отечествена война. На 8 май президентът на Казахстан проведе преговори с президента на Венецуела Николас Мадуро, министър-председателя на Мианмар Мин Аун Хлайн и президента на Сърбия Александър Вучич. На 9 май присъства на парада на Победата на Червения площад, след което заедно с държавните глави на другите държави положи цветя пред Могилата на неизвестния воин в Александровския парк. След приключването на тържествените мероприятия президентът на Руската федерация Владимир Путин връчи на Касим-Жомарт Токаев награден лист на баща му – сержант от гвардията Кемел Токаев – от архива на Министерството на отбраната на Русия, припомня ТАСС.

Освещението в СМИ на държавния визит на президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев в Русия започна със символичен и в същото време знаков момент. Самолетът на държавния глава, летящ за Москва, беше ескортиран от руски изтребители Су-35 от самата държавна граница.

За това как президент Токаев е бил посрещнат в Москва пише изданието Life RU. На летище Внуково-2 за посрещането на високия гост беше издигната почетна гвардия на Московския гарнизон, а военен оркестър изпълни националните химни на двете страни.

РИА новости съобщи за срещата на Касим-Жомарт Токаев със студенти от Московския държавен институт за международни отношения (MGIMO).

„Президентът разговаря със студенти от МГИМО. По време на разговора, който се проведе на казахски език, студентите разказаха на Касим-Жомарт Токаев, че в МГИМО изучават принципите на дипломацията и откритостта, изложени в неговите трудове“, се казва в съобщението.

Колкото повече знаете за различните страни, толкова повече за Казахстан, който е естествен съюзник на Русия, толкова по-добре за вас от гледна точка на намиране на работа, конкурентоспособност на глобално и регионално ниво, отбеляза президентът на Казахстан.

Вестник RU цитира думите на един от студентите, който отбеляза, че Русия и Казахстан са „две страни, два народа, свързани с връзки на безкористна истинска дружба“.

Токаев в Москва: баланс между дружба и стратегия

The Times of Central Asia засегна въпроса за подписването на Декларацията за преминаване на отношенията между Казахстан и Русия на ниво всеобхватно стратегическо партньорство и съюз. Президентът Токаев нарече тази стъпка началото на „нова ера в двустранните отношения“.

Подчертава се, че визитата на Токаев в Москва подчертава неуморните усилия на Казахстан да поддържа баланс в отношенията си с Русия, като същевременно изгражда връзки с други световни сили. За Астана поддържането на този баланс се превърна не само в цел на външната политика, но и в крайъгълен камък на нейната идентичност в условията на все по-поляризиран свят.

Газета RU цитира думите на прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков, че Русия придава голямо значение на Декларацията за преминаване на отношенията с Казахстан към ниво на всеобхватно сътрудничество.

Интернет-портал СНГ пишет о неформальной встрече лидеров Казахстана и России. Она проходила в Представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле.

В сообщении отмечается значимость визита. Президент России Владимир Путин отметил, что будут сверстаны планы на ближайшую, будущую и на более отдаленную, среднесрочную перспективы.

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев отбеляза характера на стратегическото партньорство и съюзническите отношения между Астана и Москва.

Няма нито една сфера, в която да не си сътрудничим, да не работим заедно. Между нашите държави няма сериозни проблеми, а ако такива възникнат, което е естествено, те се разрешават преди всичко с усилията на държавните глави и, разбира се, на правителствата, подчерта нашият държавен глава.

RIA Novosti отбелязва, че срещата в Кремъл е продължила около три часа.

Както отбелязва Life RU, след неформалната среща Владимир Путин лично е изпратил Касим-Жомар Токаев от Сенатския дворец в Кремъл, а дори и на стъпалата лидерите са продължили да обсъждат оживено различни въпроси.

Както се вижда от кадри, публикувани от пресслужбата на Кремъл, държавните глави не бързаха да се сбогуват — Путин изпрати Токаев до колата му. При сбогуването президентите си стиснаха ръцете и се прегърнаха кратко, потвърждавайки приятелските отношения между Москва и Астана, се казва в статията.

Федерал Прес цитира мнението на политолога Алексей Макаркин, добавяйки, че за пристигането на президента Токаев Москва е украсена с флагове на Русия и Казахстан, които висят в двойки.

— С държавната си визита в Русия и високия статут на визитата Токаев подчертава, че Казахстан е стратегически партньор на Русия. Има баланс между Русия, Китай и Запада, и Казахстан го спазва. Това говори за многовекторност.

Освен основната програма на визитата, вестник Известия отбеляза и друг вектор на взаимодействие между Русия и Казахстан — космическото сътрудничество. Проектът „Байтерек“ вече навлезе в заключителната фаза на подготовка. През април тази година се говореше, че първият тестов старт на ракетата „Союз-5“ ще се състои през декември. Началото на пълномащабната експлоатация на новия космически ракетен комплекс е планирано за 2028 година.

Вторият ден от държавната визита на президента Касим-Жомарт Токаев започна с полагане на венец на Могилата на неизвестния воин в Александровския градина. Както съобщава Първи канал, на венеца е прикрепена лента в цветовете на казахстанското знаме.

По време на откритата част от официалните преговори Путин прие предложението на Токаев да посети Казахстан през следващата година. За това съобщава руското издание Бизнес Online.

Snob.ru подчертава важността на подписването на Декларацията.

„В този ключов документ, естествено, са отразени и плановете за по-нататъшно разширяване и укрепване на междурегионалното и трансграничното сътрудничество“, заяви президентът на Русия.

Президентът на Казахстан отбеляза, че декларацията има историческо значение. Той добави, че документът „отразява непоклатимостта на взаимното доверие и широките перспективи за сътрудничество“ между народите на двете страни.

За постигнатите споразумения в резултат на преговорите разказва РИА Новости.

Освен декларацията бяха подписани програма за икономическо сътрудничество до 2030 г., споразумения за транзитни превози и транспортна безопасност, за сътрудничество в областта на изпитването на космически ракетни комплекси. Москва и Астана се споразумяха да открият руско генерално консулство в Актау. Общо бяха приети над 10 документа. В перспектива Русия планира, например, да разшири газоснабдяването на северните и източните райони на Казахстан и да организира съвместна добив на редкоземни метали.

Обществено-политическото издание Коmmersant цитира Владимир Путин, „казахска мъдрост“, която разказва в какво се състои силата на човека.

Силата на орела е в крилата му, а на човека – в приятелите му, – заяви Владимир Путин. – И Русия, безспорно, много цени добрите, приятелски отношения с Казахстан.

„Ведомости“ разказаха за най-близките планове на държавните глави.

Путин отбеляза, че в най-близко бъдеще ще се срещне отново с Токаев – първо на форума на ОДКБ в Бишкек, а след това на традиционната предновогодишна среща на лидерите на ОНД в Санкт Петербург.

Подготвен е меморандум с резултатите от днешното ви посещение, в който се посочва, че извеждаме нашите отношения на още по-високо междудържавно ниво. Това не може да не ни радва, ние по всякакъв начин се стремим към по-нататъшно развитие на отношенията с Казахстан и трябва да се каже, че всичко ни се получава, заяви президентът на Русия.

URA news разказва за въпросите, които бяха обсъдени на XXI Форум за междурегионално сътрудничество между Казахстан и Русия. Токаев и Путин обсъдиха влиянието на технологичните иновации върху пазара на труда. Президентът на Казахстан отбеляза, че използването на изкуствен интелект и автоматизацията оказват значително влияние върху пазара на труда в нашите страни.

Токаев добави, че в условията на развитие на цивилизацията работниците трябва да усвоят управлението на интелигентни системи и цифрови платформи. Президентът на Казахстан посочи, че успешното технологично обновяване и индустриално развитие на Казахстан и Русия ще се определят от нивото на квалификация на специалистите и тяхното умение да прилагат съвременни знания и умения.

Освен това в материала се отбелязва, че Русия и Казахстан са подписали споразумение за внос на амурски тигри от РФ в РК. Амурският тигър е един от най-редките подвидове и неговото опазване е от голямо значение на международно равнище. Реализацията на споразумението за внос на тези животни в Казахстан ще позволи разширяване на ареала им на обитаване и създаване на условия за нарастване на популацията.

Посещението на Държавния академичен Большой театър бе заключителният етап от визитата на президента на Казахстан. Темата за хуманитарното сътрудничество беше една от централните и преминаваше като червена нишка през цялата наситена програма на престоя на Касим-Жомарт Токаев в Москва.

Както съобщава ТАСС, след гала-концерта Путин и Токаев се срещнаха и разговаряха с артистите в Императорското фоайе на театъра.

Като цяло, резултатите от визитата показват, че страните са готови да решават заедно най-мащабните задачи и да вървят уверено напред в интерес на своите народи. Визитата на Токаев показа, че съюзничеството между Казахстан и Русия навлиза в нова фаза – зряла, прагматична и ориентирана към бъдещето, в която ключовият ресурс остава политическата воля и взаимното стремеж към развитие.

— За Русия Казахстан е съюзник, стратегически партньор и добър съсед, с когото изграждаме многопланови и равноправни отношения на принципа на приятелство, взаимно доверие и уважение. Искрено ценим трайните, изпитани във времето връзки с казахстанските колеги, гордеем се с богатата обща история, традициите на взаимопомощ и подкрепа, безценния капитал от културни, духовни и човешки контакти. На тази основа заедно се стремим да укрепваме и разширяваме взаимноизгодното сътрудничество в политиката, икономиката и хуманитарната сфера, заяви Владимир Путин по време на преговорите в Москва.

Припомняме, че в резултат на преговорите между президентите Касим-Жомарт Токаев и Владимир Путин бяха подписани 14 документа, включително Декларация за преминаване на отношенията между Казахстан и Русия на ниво всеобхватно стратегическо партньорство и съюз.

автор: Адель Харламова

източник: www.inform.kz

