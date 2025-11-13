Посолството на Индонезия организира Форум за обществено обсъждане

Не сте доволни от услугите на KBRI?

Или сте доволни от помощта на KBRI? Можете да поговорите директно с екипа на KBRI София във Форума за обществено обсъждане.

Форумът за обществено обсъждане (FKP) се организира в изпълнение на Закон № 25 от 2009 г. за публичните услуги и Постановление № 14 от 2017 г. на Министерството на администрацията и държавната администрация за провеждането на FKP. Форумът за обществено обсъждане (FKP) е диалог между доставчиците на публични услуги и обществото с цел подобряване на качеството на услугите.

За 2025 г. FKP KBRI София се организира в град Пловдив, България. Дейността на FKP се използва и за популяризиране на Lapor Diri на портала Peduli Lindungi, както и на най-новата функция на приложението Safe Travel, а именно Sahabat Artifisial Migran Indonesia (SARI).

Коментирайте по-долу за следващите градове в България, Северна Македония и Албания, които трябва да бъдат посетени от KBRI за дейностите на FKP!

