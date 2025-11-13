Зам.-кметът на Разград поздрави ръководството на РУ „Ангел Кънчев“

Заместник-кметът на Община Разград Елка Неделчева поздрави ръководството на Русенския университет „Ангел Кънчев“ за 80-годишнината от създаването на учебното заведение.

Тя връчи цветя и поздравителен адрес от Кмета на Община Разград Добрин Добрев на Ректора на РУ“Ангел Кънчев“ доц.д-р Десислава Атанасова и на Почетния ректор и Председател на Общото събрание на РУ“Ангел Кънчев“ акад. Христо Белоев.

В приветствието си към ръководството на Русенския университет заместник-кметът Елка Неделчева изрази удовлетворение от успешното сътрудничество между местната власт и учебното заведение, в което професионална квалификация получават поколения жители на община Разград. Тя отправи специални поздрави и пожелания към акад. Белоев, който е носител на отличието „Почетен гражданин на Разград“ за приноса си в развитието на висшето образование в града.

Празничните мероприятия за 80-годишнината на Русенския университет продължиха три дни. Сред официалните гости в последното от събитията – тържествено събрание и празничен концерт – бе и Вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова, както и дипломати, представители на местната и държавна власт, на бизнеса, образователни и културни институции.

