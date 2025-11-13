Илиян Йончев: Трябва да защитим националния интерес на България и ще преодолеем ветото за „Лукойл“

Единствените, които „удря“ увеличението на данък “дивидент”“ са даващите заплати в пликче

„В управляващото мнозинство няма разговор „дали“. Ветото на президента върху законовите промени касаещи „Луойл“ ще бъде преодоляно“. Това заяви в ефира на BG on AIR народният представител от ПГ на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Илиян Йончев. Той подчерта, че е добре, че Радев се е вслушал в призивите ако ще налага вето, да го направи по-скоро. „Така той развърза ръцете на парламента да го преодолее и да предприеме необходимите действия да вземе България дерогация преди 21 ноември. Действаме бързо и експедитивно и съм убеден, че ще се справим. Длъжни сме да защитим интересите на хората и на държавата“, категоричен бе социалистът.

По думите му и в рафинерията и в бензиностанциите на „Лукойл“ работят десетки хиляди хора. Той коментира, че те не може да бъдат оставени без работа и подчерта, че управляващото мнозинство действа преди събитията да са се случили, за да не тича след тях.

Илиян Йонев подчерта, че министър Станков е дал разяснения каква е ситуацията – диалогът с партньорите на страната ни върви в синхрон. „Направените промени са изговорени и с тях. Правителството е това, която води комуникацията. Всички работим за това хората да не останат без гориво и да работи рафинерията“, каза още народният представител.

По повод спекулациите, че след направените промени особеният управител ще може да продава по свое усмотрение рафинерията, Йончев подчерта: „Това е абсурдно. Както стана ясно и с опита „Гънвор“ да я закупи, има регулации и международните ни партньори също съблюдават случващото се“. Той допълни, че водещите енергийни компании в света са държавни и е възможно след време и България да закупи „Лукойл“.

Илиян Йончев коментира, че на входа на рафинерията е „Лукойл“ – България, която държи дистрибуторската мрежа и определя надценките, ако няма особен управител и рафинерията работи, дистрибуторът може да даде много по-високи цени и няма кой да му попречи. „Следваме цялата верига и защитаваме интересите на всички български граждани и българската икономика“, наблегна социалистът.

По повод поредното отлагане на заседание на Съвета за тристранно сътрудничество, той заяви, че на бизнеса ясно не му харесва увеличението на данък „дивидент“. „Единствените, които „удрят“ тези промени“ са даващите заплати в пликче“, категоричен бе той. По думите му това е първият бюджет в евро, с който се постига много: увеличава се минималната работна заплата на 620 евро, запазва се „швейцарското правило“ за увеличение на пенсиите, увеличава се майчинството през втората година, увеличават се осигуровките с 2 %. Той подчерта и че левицата е категорично против увеличението на ДДС

