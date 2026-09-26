Плевен: Вижте кои улици ще се мият и къде ще почистват шахти от 28 септември до 2 октомври

Машинното миене на улиците се извършва предимно през нощта, за да не се затруднява движението на автомобили, тролейбуси и пешеходци

Почистването на отводнителните шахти и машинното измиване на уличната мрежа в Плевен продължава. Обявен е графикът за периода 28 септември – 2 октомври 2026 г.

Дейностите се извършват съгласно договора на Община Плевен за поддържане на чистотата в града.

График за машинно миене на улиците

28 септември, понеделник: жк „Дружба“ – ул. „Трите бора“, районите около бл. 228, 225, 227 и 223, път тролейбус №5, ул. „Подполковник Калитин“, ул. „Г. М. Димитров“, ул. „Цар Самуил“ – от ул. „Майска“ до Софийско колело.

29 септември, вторник: жк „Дружба“ – пътят между I и II микрорайон, районите около бл. 215, 217, 221 и 222, както и ул. „Дойран“.

30 септември, сряда: жк „Дружба“ – пътят на тролейбус №9 от ул. „Трите бора“ до бл. 313, ул. „Св. Климент Охридски“, бул. „Европа“ и ул. „Дойран“.

1 октомври, четвъртък: ул. „Гривишко шосе“ – от подходите на Русенска магистрала до „Трактор“ ООД.

2 октомври, петък: ул. „Гривишко шосе“ – от „Трактор“ ООД до „Димитров“ ООД, както и ул. „Петър Нейков“.

Машинното миене се извършва предимно през нощта, когато трафикът е по-слаб. Целта е дейностите да не пречат на движението на автомобили, тролейбуси и пешеходци.

Къде ще почистват отводнителните шахти?

28 септември: жк „Дружба“, III и IV микрорайон – районите около блокове 313, 314, 319, 322, 323, 326, 327, 328, 329, 334, 335, 411, 411А, 412, 422, 423, 425, 426, 427 и 428, включително посочените входове, спирки и прилежащи участъци.

29 септември: ул. „Сторгозия“ – платното в посока София.

30 септември: ул. „Сторгозия“ – платното в посока Плевен.

1 октомври: ул. „Българска авиация“ и ул. „Кара Колю“.

2 октомври: ул. „Гривишко шосе“, ул. „Цар Симеон“ и ул. „Кайзерслаутерн“.

Дейностите са част от текущото поддържане на чистотата на уличната мрежа и отводнителната инфраструктура в Плевен.