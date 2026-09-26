Ямбол отбеляза 140 години от създаването на 7-а мотострелкова дивизия

Военнослужещи, ветерани и граждани почетоха годишнината с концерт, военен дефилир, поднасяне на венци и заупокойна молитва за загиналите български военнослужещи

С тържествени събития в Ямбол беше отбелязана 140-ата годишнина от създаването на 7-а мотострелкова дивизия.

От името на министъра на отбраната Димитър Стоянов слово произнесе началникът на политическия кабинет Владко Владов.

„Днешният ден е повод да отдадем почит на поколенията военнослужещи, вложили своите енергия, знания, сили и дух в служба на Отечеството. На всички Вас и Вашите семейства пожелавам крепко здраве, благополучие и успехи“, заяви Владов пред присъстващите настоящи и бивши военнослужещи от Българската армия.

Той призова славното минало да бъде съхранявано и предавано на следващите поколения заедно с воинските ценности.

„Съхранявайте с гордост славното минало и предавайте на следващите поколения непреходните воински ценности като дълг, отговорност и любов към Родината“, каза Владко Владов.

Той подчерта още, че годишнината е повод да бъде почетена паметта на всички, които вече не са сред нас.

Военен дефилир и почит към загиналите

В програмата на честването бяха включени концерт и военен дефилир на Гвардейския представителен духов оркестър.

Участниците отдадоха почит към героите от войните с поднасяне на венци и цветя. Беше отслужена и заупокойна молитва в памет на загиналите български военнослужещи.

В събитията участваха представители на местната власт, военнослужещи, бивши военнослужещи от дивизията, военно-патриотични организации и граждани.

7-а мотострелкова дивизия има дългогодишна история и принос в развитието на Българската армия. Поделението е окончателно разформировано през 2008 г.