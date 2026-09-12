Плевен празнува джаза: Десетото издание на Есенния джаз фест завършва тази вечер

Юбилейният фестивал събира български и международни изпълнители в парка на Регионалния исторически музей, а входът за всички събития е свободен

Плевен е домакин на десетото юбилейно издание на традиционния Есенен джаз фест, организиран от Община Плевен. Фестивалът продължава до тази вечер, 12 септември, а всички прояви от програмата се провеждат в парка на Регионалния исторически музей.

Входът за публиката е свободен.

Юбилейното издание започна с много настроение, енергия и модерно джаз звучене. Първа на сцената в двора на музея се представи Прея със своя лайв бенд.

С характерния си стил и силно сценично присъствие певицата даде емоционално начало на музикалния форум и превърна вечерта в празник за почитателите на джаза и съвременната музика.

Фестивалът продължава с богата програма, която събира утвърдени български и международни изпълнители. Предвидени са и различни съпътстващи инициативи.

С десетото си издание Есенният джаз фест продължава традицията да превръща Плевен в сцена за среща между музиканти и публика в една от емблематичните зелени зони на града.