Петър Петров, „Възраждане“: София ще има парно, но кой ще плати дълга от над 1,28 млрд. евро?

След въпрос на народния представител министърът на енергетиката гарантира доставките на газ за зимата, но призна, че „Булгаргаз“ ги финансира със заеми и банкови кредити

След въпрос на народния представител от „Възраждане“ Петър Петров министърът на енергетиката гарантира, че доставките на природен газ за „Топлофикация София“ ще бъдат осигурени през отоплителния сезон 2026-2027 г.

Уверението обаче дойде на фона на задължения за над 1,28 млрд. евро, системно неплащане и признание, че „Булгаргаз“ използва заеми от Българския енергиен холдинг, кредитни линии и банкови овърдрафти, за да продължи доставките.

По време на парламентарния контрол Петър Петров поиска гаранции, че нито едно домакинство, училище, детска градина, болница или социално заведение в София няма да остане без отопление и топла вода заради финансовите отношения между столичната топлофикация и държавните енергийни дружества.

Към 31 януари задълженията на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг са били 1 215 527 112 евро. Министърът на енергетиката съобщи, че към момента те вече надхвърлят 1,28 млрд. евро – увеличение с повече от 64 млн. евро само за няколко месеца.

„Размерът на дълга расте и това е притеснително. Темата е важна не само за финансовата стабилност на държавните енергийни дружества. Важно е нито едно домакинство, училище, детска градина, болница или социално заведение в София да не остане без отопление и топла вода през предстоящия зимен сезон“, заяви Петър Петров.

Министърът на енергетиката потвърди, че „Булгаргаз“ и БЕХ осигуряват необходимия финансов ресурс за продължаване на доставките при системно и трайно неизпълнение на задълженията от страна на „Топлофикация София“.

За да обезпечи необходимите количества природен газ, „Булгаргаз“ получава заемно финансиране от БЕХ и използва кредитни линии и овърдрафти от търговски банки. Министърът призна, че това позволява доставките да продължат, но не представлява устойчив модел. Тя подчерта, че трайно решение не може да бъде намерено едностранно и изисква конкретни действия както от „Топлофикация София“, така и от Столична община като собственик на дружеството.

„Заемните отношения не са трайно решение на проблема нито от страна на Столична община, нито от страна на държавните дружества БЕХ и „Булгаргаз“. Тези задължения са огромни. Те трябва да бъдат събрани от държавата, да не продължават да се увеличават и да не тежат на държавния бюджет“, подчерта народният представител.

Петров постави въпрос и за техническата готовност на „Топлофикация София“. През юни Министерството на енергетиката е издало задължителни предписания за подобряване на състоянието и експлоатацията на топлопреносната мрежа. До 1 октомври дружеството трябва да отчете тяхното изпълнение и да представи конкретни доказателства.

За установените рискове пред надеждното топлоснабдяване са уведомени кметът на Столична община, Столичният общински съвет, КЕВР и Държавна агенция „Национална сигурност“.

Министерството на енергетиката планира и среща с кмета на София, председателя на Столичния общински съвет и изпълнителния директор на „Топлофикация София“, на която да бъдат поети ясни ангажименти за нормалното топлоснабдяване през предстоящия есенно-зимен сезон.

„Очевидно е, че за да бъдат издадени предписания за привеждане на обектите в изряден вид, са установени нередности. Какво ще се случи, ако те не бъдат изпълнени? Ще има ли последваща проверка след 1 октомври? Това е важно да се знае, за да дисциплинираме от рано столичната топлофикация“, заяви Петров.

Министърът на енергетиката увери, че контролът е постоянен и при неизпълнение на предписанията могат да бъдат предприети последващи действия.

В началото на септември, по инициатива на „Булгаргаз“, е започнала кореспонденция за уреждане на отношенията с оглед гарантиране на топлоснабдяването на столицата. „Топлофикация София“ е подала обвързваща заявка за резервиране на капацитет и е платила авансово около 3,2 млн. евро.

Министърът уточни, че сумата е само за резервиране на капацитетни продукти и не изключва необходимостта от последващи плащания за доставяния на природен газ.

„Достатъчни ли са тези 3,2 млн. евро, за да бъдат обезпечени доставките и топлоподаването през зимния сезон, или се очаква Столична община да заплати още средства и да покаже намерение да изплаща дълга си?“, попита Петър Петров.

Министърът на енергетиката заяви, че доколкото това зависи от ведомството, топлоснабдяването на София през сезон 2026-2027 г. е осигурено.

Петър Петров подчерта, че това е най-важният отговор за столичани, но настоя паралелно с гарантирането на отоплението да бъде намерено трайно решение за натрупаните задължения, така че те да не продължават да растат и да не бъдат прехвърлени върху държавния бюджет.