Mats Levén и Цена Коев с рок концерт в Бургас тази вечер

Един от разпознаваемите гласове на световната рок и метъл сцена излиза на сцената на клуб „Модерен театър“ заедно с българската певица Цена Коев

Бургас ще посрещне тази вечер, 12 септември, специален концерт на Mats Levén и Цена Коев. Двамата ще излязат на сцената на клуб „Модерен театър“, а програмата ще събере музика от повече от три десетилетия международна кариера.

Mats Levén е добре познат на почитателите на рока и метъла с работата си с Therion, Vandenberg, Yngwie Malmsteen, Candlemass и Trans-Siberian Orchestra.

Цена Коев е бивш водещ вокалист на международния Vivaldi Metal Project и през годините е работила и записвала с музиканти като Jeff Scott Soto, Snowy Shaw и Mike Portnoy. През 2023 г. Коев и Levén записват съвместната песен „Miserere“, която достига до №4 в класацията на радио Z-Rock.

Продължение на започнала традиция

Концертът идва малко повече от година след друго специално събитие в „Модерен театър“. На 1 август 2025 г. Цена Коев изнесе съвместен концерт с Jeff Scott Soto пред бургаската публика.

„След невероятната вечер с Jeff Scott Soto миналото лято искахме и тази година да подарим на Бургас нещо специално. Този път наш гост е Mats Levén – музикант и глас, който няма нужда от представяне пред рок и метъл феновете“, споделя Цена Коев.

По думите ѝ амбицията е подобни концерти да се превърнат в традиция, като още една световна звезда може да гостува в Бургас през следващата година.

Специален сетлист и емблематична песен на Therion

Mats Levén и Цена Коев са подготвили сетлист с песни от различни периоди от кариерите си, известни рок и метъл композиции и съвместни дуетни изпълнения.

На сцената с тях ще бъдат Леонардо Поркеду – китара, Любомир Цветанов – клавир, Антон Пиперов – бас, и Ник Николаев – барабани.

Сред специалните моменти ще бъде изпълнението на „Son of the Staves of Time“ на Therion.

„Не може да се опише чувството да изпълниш „Son of the Staves of Time“ заедно с гласа от оригиналния запис и човека, написал музиката на песента“, казва Цена Коев. Двамата вече са изпълнявали композицията заедно през 2023 г., а сега тя ще прозвучи и пред публиката в Бургас.

Концертът започва в 21:00 часа на 12 септември в клуб „Модерен театър“, ул. „Милин камък“ №1 в Бургас.