Кристалина Георгиева: Китай е твърде голям, за да разчита на износа за растеж

Встъпителни думи на пресконференцията за консултации по член IV от Китай през 2025 г.

Добре дошли на всички на тази пресконференция, на която ще представим ключовите констатации на екипа на МВФ от консултацията по член IV с Китай през 2025 г. – нашата годишна проверка на икономическото състояние.

През последните две седмици нашият екип участва в конструктивни дискусии с китайските власти. Изказваме им искрената си благодарност.

Нека започна с нашата актуализирана оценка на перспективите. Въпреки значителните сътресения, китайската икономика показа забележителна устойчивост.

Повишихме прогнозите си за растежа на Китай до 5% през 2025 г. и 4,5% през 2026 г. Това са ревизии нагоре съответно с 0,2 и 0,3 процентни пункта от нашите октомврийски Световни икономически перспективи. Те отразяват както силния износ, така и добре дошлите фискални стимули. Този устойчив растеж подкрепи доходите на домакинствата, което е особено важно във време, когато потребителското доверие е слабо. Китай допринася с около 30% за световния растеж.

Тази перспектива осигурява благоприятна среда за китайските власти да се справят със значителните и неотложни предизвикателства, пред които е изправена икономиката. Властите осъзнават тези предизвикателства и предприемат стъпки в правилната посока. Насърчаваме ги да действат по-енергично и с по-голяма спешност.

Нека обясня по-подробно.

Вътрешното търсене в Китай е постоянно слабо, отчасти защото секторът на недвижимите имоти все още е на нестабилна основа. Това понижи потребителското доверие, което доведе до слабо потребление и дефлационен натиск.

Ниската инфлация спрямо търговските партньори доведе до значително обезценяване на реалния валутен курс. Това направи китайския износ по-евтин, удължавайки прекомерната му зависимост от износ и влошавайки външните дисбаланси.

Като втората по големина икономика в света, Китай е просто твърде голяма, за да генерира голям растеж от износа. А продължаващата зависимост от растежа, воден от износа, рискува да задълбочи напрежението в световната търговия.

Добавете към това и предизвикателствата, свързани със забавянето на растежа на производителността, високите нива на корпоративен и публичен дълг, намаляващата възвръщаемост на инвестициите и застаряващото население. Взети заедно, тези фактори сочат към по-бавен растеж в бъдеще.

На този фон, в своя 15-ти петгодишен план, властите са дали приоритет на увеличаването на потреблението като двигател на растежа. Те също така признават важността на преориентирането на икономиката от стоки към услуги.

Приветстваме това. Преминаването към растеж, воден от потреблението, е основен политически приоритет за Китай.

Властите вече предприемат стъпки за повишаване на вътрешното потребление. Те приеха експанзионистична фискална позиция, облекчиха паричната политика и въведоха някои целенасочени мерки за намаляване на прекомерните спестявания и справяне с „инволюцията“. Те постепенно увеличиха възрастта за пенсиониране, което ще спомогне за разширяване на предлагането на работна ръка и ще подобри средносрочните перспективи за растеж, и увеличиха субсидиите за грижи за възрастни хора и деца, за да стимулират сектора на услугите.

Все пак е необходимо повече.

В нашите дискусии препоръчахме по-решителни мерки, които да бъдат приложени с по-голяма спешност. Позволете ми да подчертая три ключови области, върху които да се съсредоточим.

Първа област на фокус: справяне с вътрешните дисбаланси, и по-специално с дефлационния натиск. Това ще изисква още по-експанзионистични макроикономически политики, съчетани с необходимите реформи за намаляване на прекомерните спестявания.

Препоръчваме цялостен пакет от макроикономически политики, фокусиран върху допълнителни фискални стимули, подкрепен от по-нататъшно облекчаване на паричната политика и по-голяма гъвкавост на валутния курс.

Фискалната политика трябва да даде приоритет на укрепването на системата за социална закрила, за да даде на хората увереността и сигурността, от които се нуждаят, за да харчат повече и да спестяват по-малко. Нашият анализ показва, че увеличаването на социалните разходи, особено в селските райони, и ускоряването на реформите „Хукоу“, които осигуряват на работниците мигранти достъп до социални помощи, могат да увеличат потреблението с до 3 процентни пункта от БВП в средносрочен план.

Същевременно публичните инвестиции и индустриалните политики в подкрепа на избрани фирми и сектори следва да бъдат намалени. Това би увеличило производителността чрез подобряване на разпределението на ресурсите и поставяне на пазарните сили на преден план. Намаляването на размера на подкрепата за индустриалната политика би генерирало и фискални икономии, които биха могли да бъдат преразпределени за увеличаване на социалните разходи и решаване на проблемите в сектора на недвижимите имоти.

В крайна сметка, увеличаването на потреблението би отключило потенциала на огромния вътрешен пазар на Китай, което би довело до по-малки вътрешни и външни дисбаланси и по-траен източник на растеж.

Втора област на фокус: структурни реформи за повишаване на средносрочния растеж. Препоръчваме намаляване на регулаторната тежест; намаляване на бариерите пред вътрешната търговия, особено в сектора на услугите; изравняване на условията на конкуренция между фирмите; и прилагане на мерки на пазара на труда за намаляване на несъответствията между търсените и предлаганите умения и младежката безработица.

Тези реформи ще помогнат и за оползотворяване на пълния потенциал на новите технологии, особено в областите на изкуствения интелект и енергийната ефективност. Цифровата инфраструктура на Китай е добре подготвена да извлече значителни ползи от изкуствения интелект, но е необходимо да се внимава за смекчаване на нестабилността на пазара на труда и за предпазване от нови рискове за финансовата стабилност.

Трета област на фокус: справяне с високите нива на вътрешен дълг. Години на високи инвестиции оставиха Китай с висок публичен и корпоративен дълг, което доведе до повишени рискове. Правителствената програма за суап на дълг помага в краткосрочен план чрез намаляване на натиска върху финансирането, но за да се сведат до минимум дългосрочните разходи, ще е необходимо преструктуриране на неустойчивия дълг на местните власти. Това следва да се комбинира с реформи за по-нататъшно засилване на надзора върху финансовия сектор и подобряване на фискалната дисциплина и прозрачност.

Какви биха били ползите? Постигането на съществен напредък по тези три основни приоритета би могло значително да повиши нивото на БВП на Китай – с около 2,5% до 2030 г., създавайки около 18 милиона нови работни места и едновременно с това намалявайки дефлационния натиск. Това би спомогнало и за поскъпване на реалния валутен курс и по-малък излишък по текущата сметка.

По-добре балансираната китайска икономика, както вътрешно, така и външно, означава и по-силна и по-здрава световна икономика.

В обобщение, Китай има възможността да достигне нов етап в икономическото си развитие, в който двигателят на растежа му се пренасочва от инвестиции и износ към вътрешно потребление, а икономиката му се преориентира от стоки към услуги. Възползването от тази възможност изисква смели решения и решителни политически действия.

Очакваме с нетърпение да продължим тясното си сътрудничество с властите в подкрепа на усилията им за изграждане на по-балансирана и приобщаваща икономика.

Благодаря ти.

Facebook

Twitter



Shares