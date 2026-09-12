„Зелено движение“ подкрепя развитието на ВЕИ, но настоява за строг контрол и защита на природата

Партията се обяви против общ мораториум върху големите ВЕИ проекти и поиска систематична проверка на вече изградени мощности за спазването на екологичното законодателство

Във връзка с обявения за 12 септември национален протест срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи от ПП „Зелено движение“ заявиха, че подкрепят развитието на възобновяемата енергия, но не и когато то е за сметка на природата и местните общности.

От партията посочват, че повече от две десетилетия защитават развитието на енергетика, базирана на възобновяеми източници. Според тях ВЕИ имат ключово значение за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива, енергийната независимост на България, модернизацията на икономиката и изпълнението на климатичните цели.

Същевременно от „Зелено движение“ подчертават, че никога не са защитавали изграждането на ВЕИ „на всяка цена“.

Според политическата формация проблем възниква, когато зелени енергийни проекти се реализират чрез заобикаляне на екологичното законодателство, без достатъчно отчитане на въздействието върху природата и без реално участие на местните общности.

Искат ясни зони за развитие на ВЕИ

От „Зелено движение“ настояват ускореното развитие на възобновяемата енергия да се осъществява при ясни пространствени и екологични правила.

Приоритет според тях трябва да бъде използването на покриви, паркинги, индустриални площадки, урбанизирани и вече нарушени терени. Необходимо е и на национално ниво да бъдат определени подходящи зони за ВЕИ, така че потенциалните конфликти с природата и местните общности да бъдат установявани още на етап планиране.

Партията подкрепя също децентрализираното производство на електроенергия, гражданската енергетика и енергийните общности. Като възможно решение са посочени и агрофотоволтаичните системи.

Подкрепят част от исканията на протестиращите

От формацията заявяват съпричастност към гражданското недоволство срещу конкретни ВЕИ проекти, когато има съмнения около начина, по който те са планирани, разрешавани или изграждани.

Подкрепа получават исканията за стриктно прилагане на закона, защита на земеделските земи и природата, оценяване на кумулативното въздействие на проектите и по-активно участие на местните жители.

В същото време партията се разграничава от кампании, които според нея използват конкретните проблеми около отделни проекти, за да се противопоставят принципно на възобновяемата енергия и климатичните политики.

Проверили 92 големи ВЕИ проекта

От „Зелено движение“ съобщават, че са направили преглед на екологичните процедури при 92 вече реализирани по-големи ВЕИ мощности.

Според представените от партията резултати сред тях е установена само една пълна оценка за съвместимост и една екологична оценка, а за част от проектите не са открити публични данни за проведени екологични процедури.

От формацията смятат, че е необходимо и по-добро информиране на засегнатите граждани. Според тях публикуването на съобщение в интернет не е достатъчно и местните общности трябва да получават достъпна информация още в началните етапи на инвестиционните намерения.

Не подкрепят общ мораториум

„Зелено движение“ категорично се разграничава от искането за общ мораториум върху големите ВЕИ проекти.

Според партията, ако институциите не прилагат съществуващото законодателство, решението не е то да бъде заменено с обща забрана, а държавните органи да бъдат принудени да изпълняват задълженията си.

От формацията настояват Министерството на околната среда и водите да направи систематичен преглед на вече реализирани ВЕИ проекти, при които има основателни съмнения за избегнати или неправилно проведени екологични процедури или за неоценено кумулативно въздействие.

При установяване на нарушения държавата трябва да използва предвидените в закона механизми за възстановяване на законността, посочват от партията.

„Изборът не е между ВЕИ и природата. България има нужда и от двете“, обобщават от „Зелено движение“.