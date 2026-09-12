Черно море изпусна два гола аванс и човек повече срещу Локо Сф

„Моряците“ водеха с 2:0 на „Тича“, а гостите останаха с десет души още преди почивката, но резервите Анте Аралица и Димитър Костадинов донесоха точката на столичани

Черно море и Локомотив София завършиха 2:2 на стадион „Тича“ в първата среща от деветия кръг на efbet Лига. Варненци пропиляха аванс от два гола и не успяха да се възползват от численото си превъзходство през цялото второ полувреме.

Домакините започнаха по-силно и поведоха още в шестата минута. Идрис Бунас намери Георги Лазаров, който изведе Селсо Сидни сам срещу Мартин Величков. Португалецът запази спокойствие и реализира за 1:0.

Черно море продължи да създава по-опасните положения и в 36-ата минута удвои преднината си. След центриране на Мохамед Аши от корнер вратарят на гостите не успя да се намеси убедително и Идрис Бунас отбеляза с глава за 2:0. Това бе първият му мач като титуляр.

Положението на Локомотив София се усложни допълнително в добавеното време на първата част. При центриране от корнер Божидар Кацаров вдигна високо крака си и удари Кристиан Томов. След намесата на ВАР главният съдия Кристиян Колев прегледа ситуацията и показа директен червен картон.

Локомотив се върна в мача с десет души

Въпреки че останаха с човек по-малко, столичните „железничари“ показаха различно лице след почивката.

Черно море имаше отлична възможност да реши двубоя в 62-рата минута, когато Георги Лазаров остана сам срещу Мартин Величков. Вратарят на гостите обаче спаси.

Само две минути по-късно пропускът беше наказан. Резервата Анте Аралица засече с глава центриране на Спас Делев от корнер и намали резултата на 2:1.

Локомотив продължи да търси изравняването и усилията му дадоха резултат в 77-ата минута. Ангел Лясков изведе Красимир Станоев, който подаде към Димитър Костадинов, а влезлият от резервната скамейка футболист се разписа с едно докосване за 2:2.

Три минути по-късно Черно море отново прати топката във вратата чрез Хорхе Падия, но попадението беше отменено заради засада.

Локомотив дори получи възможност да стигне до пълен обрат. В 84-тата минута Димитър Костадинов стреля от добра позиция, но топката премина покрай вратата.

След равенството Черно море е 12-и с 5 точки, а Локомотив София заема 13-ата позиция с 4 точки.

В следващия кръг варненци гостуват на Арда в Кърджали. Локомотив София ще има визита на Спартак Варна, като преди това столичани трябва да изиграят отложения си двубой срещу ЦСКА.