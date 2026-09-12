„Левски“ почете паметта на Йончо Арсов – 97 години от рождението на легендарния футболист и треньор

Бившият полузащитник и защитник записва 175 мача със синята фланелка, а по-късно постига значими успехи като треньор в България и Кипър

Днес, 12 септември, се навършват 97 години от рождението на Йончо Арсов – една от значимите фигури в историята на „Левски“ като футболист и треньор.

Арсов е роден на 12 септември 1929 година. Юноша е на столичния „Септември“, а впоследствие преминава във ВВС. През 1956 година облича екипа на „Левски“, където остава до 1963 година.

За „сините“ записва 175 мача и отбелязва 7 гола във всички турнири. Три пъти печели Купата на България – през 1956, 1957 и 1959 година.

На терена Арсов действа като халф и централен защитник. Отличава се с тактическо мислене и точен пас и има важна роля в организацията на играта на отбора. За националния тим на България записва пет срещи.

Шампион с „Левски“ и като треньор

След края на състезателната си кариера Йончо Арсов завършва треньорска школа в Югославия и се насочва към треньорската професия.

Между 1963 и 1972 година работи като помощник-треньор и треньор на „Левски“. Под негово ръководство отборът става шампион на България през 1970 година и печели Купата на България през 1970 и 1971 година.

В периода от 1973 до 1979 година Арсов работи и в Българската федерация по футбол. Води националния отбор на България в 23 мача, Б националния тим в две срещи и младежкия национален отбор в осем двубоя. Между 1974 и 1976 година е начело и на Локомотив София.

Големи успехи в Кипър

От 1979 година треньорската му кариера продължава в Кипър, където Йончо Арсов изгражда сериозен авторитет. Сред най-големите му постижения са четирите шампионски титли с „Омония“.

Йончо Арсов умира на 9 ноември 2011 година.

По повод годишнината от рождението му ПФК „Левски“ отдаде почит към своя бивш футболист и треньор:

„ПФК „Левски“ се прекланя пред светлата памет на Йончо Арсов.“