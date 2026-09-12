Бултрасите надъхаха Ботев преди дербито с Локо Пд

Феновете на „жълто-черните“ се срещнаха с футболистите и обещаха мощна подкрепа от трибуните в големия градски сблъсък

Привържениците на Ботев Пловдив надъхаха футболистите преди предстоящото градско дерби срещу Локомотив Пловдив.

Бултрасите отправиха силно послание към играчите и им напомниха за историята и значението на клуба преди един от най-очакваните двубои за пловдивските футболни фенове.

„Вие сте част от най-стария клуб. Отбор, който е обичан от целия град. Само напред, момчета, само напред!“, заявиха привържениците.

Феновете обещаха и впечатляваща и неспирна подкрепа от трибуните, с която да помогнат на „жълто-черните“ в битката за Пловдив.

Градското дерби между Ботев и Локомотив традиционно носи огромен заряд, а бултрасите ясно показаха, че са готови да бъдат зад своя отбор от първата до последната минута.