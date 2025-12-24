Пет коледни и новогодишни концерта на Стефан Диомов „превземат“ празничните програми на БНТ и bTV

По време на коледните и новогодишните празници зрителите ще имат възможност да се насладят на специалните празнични програми с музиката на един от най-обичаните български композитори – Стефан Диомов.

Националните телевизии ще излъчат пет коледни и юбилейни концерти, които събират на една сцена незабравими песни, изпълнители и емоции.

Коледният концерт „Дано, дано, дано!“, посветен на светлото очакване, надеждата и празничния дух, ще бъде излъчен три пъти в различните канали на БНТ – на 24 декември от 23:10 часа по БНТ 1, 26 декември от 19:40 часа по БНТ 3 и 1 януари от 21:00 часа по БНТ 2.

На 26 декември от 12:30 часа по bTV зрителите ще могат да гледат концерта „Здравей, как си, приятелко?“ – празнична среща с музиката на легендарната формация „Тоника СВ“, тясно свързана с творческия път на Стефан Диомов.

Новата година ще започне с още едно специално музикално събитие – юбилейния концерт на Стефан Диомов по случай 80-та годишнина на композитора, който ще бъде излъчен на 1 януари от 12:30 часа по bTV. Концертът е празник на дългогодишното му творчество и на песните, които поколения българи носят в сърцата си.

Кулминация на празничната телевизионна програма ще бъде и участието на Стефан Диомов в новогодишната програма на БНТ на 31 декември от 22.40 часа, където той ще се появи заедно с композитора Стефан Димитров – среща на два изключителни творчески пътя, оставили трайна следа в българската популярна музика.

С пет концерта и участие в коледните и новогодишни програми музиката на Стефан Диомов ще бъде естествена част от празничната атмосфера в българските домове – с много топлина, носталгия и надежда за новата година.

