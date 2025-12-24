сряда, декември 24, 2025
Последни:
Региона

Пет коледни и новогодишни концерта на Стефан Диомов „превземат“ празничните програми на БНТ и bTV

Редактор

По време на коледните и новогодишните празници зрителите ще имат възможност да се насладят на специалните празнични програми с музиката на един от най-обичаните български композитори – Стефан Диомов.

Националните телевизии ще излъчат пет коледни и юбилейни концерти, които събират на една сцена незабравими песни, изпълнители и емоции.

Коледният концерт „Дано, дано, дано!“, посветен на светлото очакване, надеждата и празничния дух, ще бъде излъчен три пъти в различните канали на БНТ – на 24 декември от 23:10 часа по БНТ 1, 26 декември от 19:40 часа по БНТ 3 и 1 януари от 21:00 часа по БНТ 2.

На 26 декември от 12:30 часа по bTV зрителите ще могат да гледат концерта „Здравей, как си, приятелко?“ – празнична среща с музиката на легендарната формация „Тоника СВ“, тясно свързана с творческия път на Стефан Диомов.

Новата година ще започне с още едно специално музикално събитие – юбилейния концерт на Стефан Диомов по случай 80-та годишнина на композитора, който ще бъде излъчен на 1 януари от 12:30 часа по bTV. Концертът е празник на дългогодишното му творчество и на песните, които поколения българи носят в сърцата си.

Кулминация на празничната телевизионна програма ще бъде и участието на Стефан Диомов в новогодишната програма на БНТ на 31 декември от 22.40 часа, където той ще се появи заедно с композитора Стефан Димитров – среща на два изключителни творчески пътя, оставили трайна следа в българската популярна музика.

С пет концерта и участие в коледните и новогодишни програми музиката на Стефан Диомов ще бъде естествена част от празничната атмосфера в българските домове – с много топлина, носталгия и надежда за новата година. 

Интересно от мрежата

Вижте още

Втори ден от награждаването на даровити деца

Редактор

Обявиха програмата за честването на 163 години от рождението на Щастливеца

Редактор

Започва 14-тото издание на Националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов“

Редактор

Pin It on Pinterest