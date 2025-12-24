сряда, декември 24, 2025
Община Шумен обявяви безплатно паркиране в „Синята зона“

Паркоматите в Шумен няма да работят от 15:00 ч. на 23 декември до 08:00 ч. на 5 януари 2026 г.

Във връзка с коледните и новогодишните празници и приемането на еврото Община Шумен обявява безплатно паркиране в „Синята зона“ от 15:00 ч. на 23 декември до 08:00 ч. на 29 декември 2025 г.

На 29 и 30 декември „Синята зона“ ще работи с официалното си работно време – от 08:00 ч. до 19:00 ч., когато гражданите ще могат да заплащат обичайната сума от 1,20 лв. на час чрез SMS или на инкасаторите на място.

Паркоматите няма да работят от 15:00 ч. на 23 декември до 08:00 ч. на 5 януари 2026 г.

През този период гражданите могат да плащат в брой и чрез SMS за паркингите в „Синята зона“. Паркоматите започват да работят на 5 януари.

Зоната за платено паркиране е с обичайното работно време – от 08:00 ч. до 19:00 ч. в делничните дни и 08:00 ч. до 14:00 ч. в събота. В неделя и официалните празници „Синята зона“ в Шумен не работи и за паркирането не се дължат суми.

За паркиране в „Синята зона“ в Шумен след Нова година и според работното ѝ време ще се дължи 61 евроцента на час.

