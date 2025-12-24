Укрепване на приятелството чрез киното: Културен обмен между Камбоджа и Китай

Премиерата на камбоджанско-китайската копродукция „Кодът на Ангкор“ на Soma Group и Shinework Pictures на Филмовото изложение в Гуанджоу през 2025 г. бележи важен етап в задълбочаването на приятелството между Камбоджа и Китай.

Сътрудничеството не само демонстрира нарастващото партньорство между двете нации, но и служи като платформа за представяне на богатото културно наследство на Камбоджа пред световна публика, особено в Китай, с особен акцент върху привличането на млади хора.

Филмовият фестивал в Гуанджоу, който се проведе от 19 до 21 декември, беше организиран от Общинското народно правителство на Гуанджоу, а събитието отразява ангажимента на Китай за насърчаване на културния обмен и международното сътрудничество. През май провинция Гуандун стартира всеобхватен „пакет от политики“ за укрепване на развитието на своята културна индустрия. Сред инициативите са „15-те принципа за филми и телевизии“, насочени към насърчаване на пазара чрез пълна подкрепа за цялата индустриална верига. Това включва огромни финансови инвестиции, създаване на база данни за проекти и засилено сътрудничество между Гуандун, Хонконг и Макао. Тези мерки привлякоха много водещи компании и висококачествени проекти, помагайки на системата на филмовата индустрия в региона да стане по-диверсифицирана.

На тазгодишния фестивал „Кодът на Ангкор“ е един от няколкото големи международни филмови проекта, подписали споразумение за насърчаване на междукултурното разказване на истории. Черпейки от широтата на камбоджанската цивилизация, известна със своите великолепни храмове и историческо значение, „Кодът на Ангкор“ обещава да бъде вълнуващ приключенски филм, който преплита историите и културите на двете страни. Чрез завладяващ сюжет и лесно разпознаваеми герои, филмът е специално създаден да привлече младите хора, насърчавайки ги да изследват културния си произход и да развият чувството си за гражданство. Филмът ще бъде заснет на място в Камбоджа и Китай, като ще събере първокласни продуцентски екипи от двете страни, както и международни експерти. Сътрудничеството има за цел не само да създаде зашеметяващ аудиовизуален шедьовър, но и да интегрира мъдростта на Ориента в съвременните филмови техники, за да осигури уникална перспектива, която ще се хареса на публиката по целия свят.

Г-жа Ирис Уанг, главен изпълнителен директор на Beijing Shinework Pictures и продуцент на филма „Кодът на Ангкор“, заедно с г-жа Калиане Теа, маркетинг директор на базираната в Пном Пен Soma Group и камбоджански продуцент на филма, присъстваха на церемонията по подписване, която отбеляза важното партньорство. Съвместните усилия на двете страни отразяват споделена визия за културен обмен.

Освен това, г-н Пок Борак, директор на Департамента за филмови изкуства и културно популяризиране към Министерството на културата и изящните изкуства на Камбоджа, подчерта в речта си на изложбата, че киното е важна среда за културен обмен. Той изрази надежда, че това сътрудничество ще проправи пътя за още нови инициативи, насочени към засилване на взаимното разбирателство и признателност между Китай и Камбоджа. Като представя жизнената култура, история и човечество, филмът „Кодът на Ангкор“ ще бъде чудесна възможност за публиката в Китай, както и по целия свят, да разбере истинската същност на Камбоджа.

Докато започваме да обменяме култури чрез този филм, виждаме бъдеще, в което нашите нации са по-близки една до друга чрез споделени истории и преживявания. Връзките на приятелство, създадени чрез филма „Кодът на Ангкор“, са само началото. Той ще отвори вратата към диалог, сътрудничество и трайни приятелства, които ще обогатят културите на двете страни и ще насърчат по-дълбоко разбирателство в световен мащаб. Надяваме се, че това произведение не само ще забавлява, но и ще образова и просветли публиката за красотата и дълбочината на нашите съответни истории и култури.

автор: Еа Сованара

източник: ams.com.kh

Facebook

Twitter



Shares