Красив спектакъл на лед представиха в Плевен състезателите от клуб „Ледени искри“

Красив леден спектакъл, представен от състезателите на Спортен клуб по фигурно пързаляне „Ледени искри“ е поредният акцент от богатата празнична програма на Плевен през декември.

Приказката оживя в понеделник вечер на Ледената пързалка в Коледното градче на Плевен и зарадва малки и големи любители на този красив спорт.

Спортен клуб „Ледени искри“ развива кънки спорта в България от 2021 г. Част от клуба са над 30 състезатели от деца до юноши, които показаха своите умения и пред публиката в Плевен. Сред отличията на състезателите са многократни държавни титли, призови места от Международни турнири и Балканска титла. Клубът е печелил два пъти призови места за отборно класиране в международни състезания от Европейска купа за деца.

В Плевен пристигнаха състезателите, които са основния състав на клуба и участват в състезанията през сезона.

Facebook

Twitter



Shares