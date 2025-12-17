Пенсионерските клубове в Свищов отпразнуваха заедно предстоящите коледни и новогодишни празници

В навечерието на светлите коледни и новогодишни празници пенсионерските клубове от община Свищов се събраха на голямо съвместно тържество.

Събитието, превърнало се в традиция, бе повод за равносметка на благополучно отминаващата 2025 година и посрещане с надежда на настъпващата 2026 година.

Празникът се проведе в ресторант „Мираж“, където десетки представители на хората от третата възраст споделиха празнични емоции, музика и танци. Специален гост на събитието бе кметът на община Свищов д-р Генчо Генчев.

В приветствието си към присъстващите д-р Генчев изрази своето дълбоко уважение към енергията и духа на пенсионерските общности. Той пожела на всички крепко здраве, дълголетие и нестихващ хъс за нови творчески прояви и общественозначими дела. Кметът подчерта значимостта на техния житейски опит и им благодари за подкрепата и мъдрите съвети, които са неизменна част от успешното развитие на общината.

Тържеството премина в много добро настроение, като за празничната атмосфера допринесоха музикални изпълнения и споделени пожелания за мирна и благодатна нова година.

