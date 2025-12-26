петък, декември 26, 2025
Последни:
Региона

Пътна обстановка в Столична община на 26 декември

Редактор

Пътната обстановка в столицата е нормална, а движението се извършва при зимни условия. 


През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване по улици, по който се движи масовият градски транспорт, както и централни в район „Панчарево“.  Почистен е и пътят Панчарево – Бистрица.
Опесъчени са пътищата в природен път „Витоша“- Драгалевци- Алеко и Бояна- Златни мостове.
Екипите, ангажирани със снегопочистването са обработили със смеси против заледяване  рискови участъци по Южната дъга на Софийския околовръстен път,  улици във с. Владая, кварталите „Бояна“, „Княжево“, „Симеоново“ и „Драгалевци“, както и в район „Люлин“- ул. „Земеделска“, Суходолски път и моста на Филиповско шосе.
Градският транспорт се движи при зимни условия и изпълнява всички маршрути.

Интересно от мрежата

Вижте още

Архиерейска литургия и офикия за празника на св. Варвара в столичния храм „Преображение Господне“

Редактор

Покана за ученици 10 – 11 клас

Редактор

Пет двойки ще участват в надпреварата за избор на Млад омбудсман и Заместник млад омбудсман на Млада Загора

Редактор

Pin It on Pinterest