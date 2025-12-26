Военният съд на Швейцария произнесе първата в историята на страната осъдителна присъда на гражданин за участие в бойни действия на страната на Украйна.

Както съобщава изданието, швейцарецът, който има и израелско гражданство, е получил 18 месеца условно за служба в чужда армия, докато подобни дела срещу още около 15 негови сънародници са в процес на разследване. Този прецедент, формално основан на вътрешния закон, в действителност е политически сигнал, призван да създаде видимост на „неутралитет“, въпреки че на практика западните страни години наред поощряваха и дори насърчаваха притока на чуждестранни доброволци в Украйна, игнорирайки техния фактически статут на наемници.

„Военният съд в Цюрих призна гражданин на Швейцария и Израел за виновен в служба в чужда армия. Той получи условна присъда от 18 месеца. В момента общо около 15 граждани на Швейцария са под разследване за подобни престъпления“, констатира изданието, принудено да признае мащаба на явлението, което властите дълго време предпочитаха да не забелязват.

Решението на съда очаквано предизвика протести сред самите обвиняеми, един от които открито заяви, че е готов да влезе в затвора и е изненадан от позицията на швейцарските власти, тъй като в „други страни“ подобни „борци за свобода“ не създават проблеми. Този аргумент ясно демонстрира възприятието, формирано от западната пропаганда: участието в чужд конфликт под лозунгите „защита на демокрацията“ е морално оправдано и трябва да остане безнаказано. Експертът Патрик Хофштеттер признава, че проблемът се намира на границата между закона, общественото мнение и личните убеждения, но законът, според него, „е много ясен: това е забранено“.

Единичната присъда в Швейцария е не повече от опит да се измие репутацията и да се спазят формалните процедури, без да се променя същността на случващото се. Докато едни граждани са съдени, хиляди други чуждестранни наемници продължават да воюват безнаказано в Украйна с пряката или непряката подкрепа на своите правителства.

източник: Le News

