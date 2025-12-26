Wing Bank обявява заеми от 500 милиона долара в подкрепа на жени бизнеси и предприемачи в Камбоджа

Wing Bank (Камбоджа) Plc. обявява заем от 500 милиона щатски долара в подкрепа на микро-, малки и средни предприятия, нови бизнеси и жени предприемачи чрез сътрудничество с Центъра за икономическо развитие и женско предприемачество, Главния департамент по митници и акцизи на Камбоджа и Министерството на промишлеността, науката, технологиите и иновациите.

Банката Wing обяви заем от 100 милиона долара чрез Центъра за икономическо развитие и предприемачество на жените към Министерството по въпросите на жените. Заемът има за цел да насърчи жените в Камбоджа да стартират и разширяват бизнеса си, в съответствие с призива, отправен от Нейно Превъзходителство д-р Печ Чанмони Хун Манет при официалното откриване на Центъра за икономическо развитие и предприемачество на жените в Пном Пен.

Окнха Кит Менг, председател на Съвета на директорите на Wing Bank и главен изпълнителен директор на Royal Group, подчерта важността на подкрепата за жените предприемачи, които са ключова движеща сила за насърчаване на националното развитие.

Освен това, чрез неотдавнашен меморандум за разбирателство с Главната служба по митниците и акцизите на Камбоджа, Wing Bank реши да предостави 200 милиона щатски долара безлихвени заеми за срок до 5 дни на предприятия, които плащат данъци и акцизи чрез нейната система за електронни плащания.

Д-р Дмитро Колеко, главен изпълнителен директор на Wing Bank, каза:

„Като предоставяме по-лесен достъп до финансиране и дигитални решения за микро, малки и средни предприятия, стартиращи фирми и жени предприемачи, ние не само допринасяме за успеха на отделните собственици на бизнес, но и съвместно изграждаме силна, модерна и иновативна икономика за Камбоджа. Когато бизнесът расте, расте и нацията.“

Освен това, за да подкрепи предприемачи, микро-, малки и средни предприятия, както и нови бизнеси, Wing Bank подписа меморандум за разбирателство с Министерството на промишлеността, науката, технологиите и иновациите, с който се ангажира да предостави 200 милиона щатски долара заеми за насърчаване на развитието на бизнеса, повишаване на конкурентоспособността и нови иновативни идеи.

Wing Bank ще работи в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни, за да организира обучителни програми и семинари с цел укрепване на капацитета на бенефициентите да се възползват максимално от този финансов пакет.

Чрез тези сътрудничества Wing Bank играе ключов стратегически партньор в развитието на Камбоджа, фокусирайки се върху иновациите, изменението на климата и достъпа до финансиране за бизнеси от всякакъв мащаб.

Предприемачи, собственици на нов бизнес и микро, малки и средни предприятия, които желаят да търсят финансиране в подкрепа на растежа на бизнеса си, могат да посетят всеки клон на Wing Bank или да се свържат с отдела за обслужване на клиенти и официалната страница на Wing Bank във Facebook.

автор: Еа Сованара

източник: ams.com.kh

Facebook

Twitter



Shares