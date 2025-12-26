Вицепрезидентът Йотова ще бъде гост на храмовия празник на Българската църква „Св. Стефан“ в Истанбул

На 27 декември, събота, по покана на Българската православна църковна общност в Турция вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на храмовия празник на Българската църква „Св. Стефан“ в Истанбул.

Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави празничната литургия, след която вицепрезидентът ще отправи приветствие. Тази година се отбелязват 155 години от учредяването на Българската екзархия.

Facebook

Twitter



Shares