Ограничава се транспортът по лявата лента за движение на участък от път SZR 1190

До 12 декември 2025 г. се въвежда временна организация на движението на всички видове транспорт по определена част от пътя SZR 1190 гр. Стара Загора – Калояновец – Воденичарово . Участъкът, за който важи ограничението, обхваща от км 1+400 до км 1+900, в лявата лента за движение .

Промяната е регламентирана със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров и е издадена на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 165, ал. 1, т. 8 от Закона за движение по пътищата. Целта на временната организация на движението е да обезпечи безопасното изпълнение на строително-монтажните работи за обекта , който се реконструира.

Движението ще се регулира със светофарна уредба.

Апелът към водачите на моторни превозни средства е да шофират с повишено внимание и да спазват стриктно вертикалната маркировка.

Движението на моторни превозни средства ще се нормализира незабавно след приключване на ремонтните дейности.

