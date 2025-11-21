ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТНОВО НА ФОКУС ПО ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ БАРИЕРИ – ОТ ОБХВАТ КЪМ УСПЕХ“

На заседание на Областния координационен център по механизма за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици беше представен проект с наименование „Образование без бариери – от обхват към успех“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-1.002 „Достъп до образование за всяко дете“, в рамките на Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Оперативна програма „Образование“ 2021-2027.

Проектното предложение на Регионално управление на образованието /РУО/ е насочено към цялостно подобряване на достъпа до образование за всяко дете, като акцентът е поставен върху устойчивото прилагане и надграждане на Механизма за обхват. Проектът цели да засили ефективността на съвместната работа между институциите, включени в обхвата, включването и задържането на деца и ученици в образователната система.

Началникът на РУО д-р Росица Георгиева сподели, че регионът е сред най-добре представящите се в изпълнение на Механизма за обхват и спечелването на този изключително важен проект е доказателство, че област Русе отново е сред първите в това направление.

Основните дейности обхващат идентифициране и връщане на необхванати и отпаднали ученици, подкрепа за техните семейства, обучения и методическа подкрепа за екипите за обхват, както и развитие на междуинституционалните партньорства. Важен елемент е работата с родителите – чрез информиране, ангажиране и съвместни дейности се цели изграждане на доверие и повишаване на осведомеността относно значението на образованието.

Дейностите ще бъдат фокусирани върху районите с най-висока концентрация на необхванати деца и ученици, като ще се прилагат индивидуализирани мерки, съобразени с причините за отпадане или незаписване. Съответно това са ПГПТ „Атанас Цонев Буров“ – гр. Русе, ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе, ДГ „Синчец“ – гр. Русе, ОУ „Алеко Константинов“ – гр. Русе, ПГСС „Ангел Кънчев“ – гр. Русе, ОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе, ОУ „Олимпи Панов“ – гр. Русе, ОУ „Братя Миладинови“ – гр. Русе, ДГ „Роза“ – с. Ново село и НУ „Васил Априлов“ – с. Хотанца.

Проектът предвижда разширяване на мрежата от специалисти, допълнителни обучения, споделяне на добри практики и създаване на устойчиви механизми за ранно въздействие спрямо децата в риск.

От своя страна, Драгомир Драганов оцени значението на стартиралия проект за подобряване и надграждане на дейностите и постигане на още по-добри резултати по механизма на областно ниво, за още по-ефективно взаимодействие и координация между институциите. Акцентира отново върху ролята на семейството в процеса на осъзнаване, че образованието е основен приоритет в живота на подрастващите.

Facebook

Twitter



Shares