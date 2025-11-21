Драгомир Стойнев: Поради липса на политика ПП-ДБ призовават към насилие

Прогресивния данък се използва навсякъде, освен в островните държави. Ние не сме островна държава

„Няма друга нормална държава, особено в ЕС, която да продължава да е с плосък данък“. Това заяви от парламентарната трибуна председателят на ПГ на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Драгомир Стойнев. По думите му ангажиментите, които са били поети при приемането му за превеждане на страната ни през тежката финансова криза 2009 г. – 2013 г., са били изпълнени. Социалистът подчерта обаче, че е довел след себе си и много неравенства и те трябва да бъдат преодолени. „Ако скалата на прогресивното поданъчно облагане, която бе използвана към 2007 г. бе запазена, сега България щеше да събере 14 млрд. лв. повече“, подчерта той.

Драгомир Стойнев бе категоричен, че трябва да започне разговорът, каква скала да изберем. „Прогресивният данък се използва в целият свят, освен островните държави. Ние не сме островна държава. Знаем, че няма да стане от днес за утре но този данък трябва да бъде преразгледан. Няма как да има държава със сигурност, образование, здравеопазване, инфраструктура и данъкът да е 10%. Промяната е неизбежна и ако нямаме съгласие, отвън ще ни го наложат“, каза още председателят на ПГ на левицата.

По време на дебатите Стойнев се обърна към представител на ПП – ДБ с думите: „Не мога да повярвам и че бивш министър на финансите може да каже, че когато се увеличават осигуровките, се краде от народа. Когато човек се осигурява, това е негово право“. Той обясни, че един ден, може да настъпи момент човек да се разболее, да излезе майчинство, да остане без работа и той се подсигурява за този момент. „Държавата помага на този работник, осигуровката не е данък. Хората трябва да разберат това и да бъдат насърчавани да излязат от сивия сектор и да се осигуряват. Държавата не може да покрие всички техни нужди“, наблегна социалистът.

Стойнев подчерта, че поради липсата на политики ПП-ДБ призовават към насилие. „Това не си го е позволявал никой до сега. Това означава, че сте изчерпани от идеи и нямате какво друго да предложите за развитието на тази страна. Нито като кандидатка членка, нито за приемането ни в ЕС. За Шенген се мъчите да докажете, че имате нещо дори минимално общо. Сега и с Еврозоната нямате общо. Не се опитвайте да се покажете с насилие, за да ви забележи някой. Ставате излишни и това е проблемът ви“.

