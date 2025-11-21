Нов модерен STEM център за иновативно обучение и развитие откриха в НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик

Пет новооборудвани високотехнологични класни стаи с интерактивни дисплеи, дигитални устройства и съвременно обзавеждане повишават качеството на учебната среда

В Начално училище „Отец Паисий“ в гр. Пазарджик, официално бе открит новият STEM център, както и пет модерни високотехнологични класни стаи, създадени в подкрепа на иновативното и практико-приложно обучение.

Сред официалните гости на събитието присъстваха г-н Петър Куленски – кмет на община Пазарджик, г-жа Гергана Ичева – заместник-кмет „СДЗ“, г-жа Весела Тодорова – директор на Дирекция „Образование и култура“, г-жа Валентина Кайтазова – областен управител, г-жа Ружа Семерджиева – началник отдел „АПФСИО“ в РУО – Пазарджик, както и директори на училища, родители и партньори.

Новата образователна среда е изградена по проект „Училищна STEM среда“, финансиран от Европейския съюз и реализиран по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, в изпълнение на политиките на Министерство на образованието и науката. Общата стойност на инвестицията е 252 446,75 лв., от които 210 372,29 лв. по Механизма за възстановяване и устойчивост и 42 074,46 лв. национално съфинансиране.

В рамките на проекта са извършени строително-ремонтни дейности, както и доставка на модерно обзавеждане, оборудване и иновативни технологии, осигуряващи съвременна среда за обучение.

STEM центърът включва два специализирани кабинета: „Център по природни науки, изследвания и иновации“, в който ще се обучават учениците в направления „Природни науки“ и „Зелени технологии и устойчиво развитие“, както и „Център за креативни дигитални създатели“, обединяващ направления „Математика и информатика“, „Дизайн и 3D прототипиране“ и „Роботика и кибер-физични системи“.

Петте новооборудвани класни стаи разполагат с интерактивни дисплеи с вграден компютър, графични таблети, лаптопи и конферентни камери, които осигуряват дигитална свързаност и възможности за интерактивно обучение.

Учениците ще имат достъп до разнообразни ресурси за практически дейности и експерименти: цифрови микроскопи, комплекти за конструиране и роботика, 3D принтер, очила за виртуална реалност, режещ плотер, дрон, роботи Arduino, метеорологична станция Levenhuk, комплекти за соларна и зелена енергия, механика, електроника и архитектура.

Новата учебна среда съчетава наука, технологии, инженерство, математика и творчество, стимулирайки изследователския дух и уменията за работа с модерни технологии. Модерните пространства създават условия за интерактивно, практико-приложно обучение, развиващо критическо мислене, креативност и дигитална грамотност.

С реализирането на проекта НУ „Отец Паисий“ утвърждава своя стремеж към изграждане на съвременна, динамична и технологично обновена образователна среда, ориентирана към потребностите на учениците и предизвикателствата на бъдещето.

Facebook

Twitter



Shares