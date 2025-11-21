Задържаха мъж, ползвал неистински документ пред длъжностно лице

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 67-годишен мъж за ползване на неистински документ пред длъжностно лице с цел издаване на данъчна оценка за апартамент в гр. София.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 14.11.2025 г. на бул. „Цар Борис III“ в гр. София, обвиняемият К.М. съзнателно се е ползвал пред старши инспектор в Отдел „Общински приходи“ от неистински частен документ – пълномощно, с обозначен упълномощител, което е издадено от нотариус от САЩ. На въпросния документ е бил придаден вид, че изхожда от Р.Ф., както и че подписът в графа „УПЪЛНОМОЩИТЕЛ“ в документа е положен също от нея в качеството й на собственик на жилище в ж.к. „Красно село“ в гр. София, а в действителност подписът не е бил положен от нея.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.316, вр. чл.309, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор К.М. е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 21.11.2025 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

