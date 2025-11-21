петък, ноември 21, 2025
ГАБРИЕЛА МЕТОДИЕВА ПРЕДСТАВИ ПЪРВАТА СИ СТИХОСБИРКА „БАНСКО – РАЙСКА ГРАДИНА“ И ДАРИ СРЕДСТВАТА ОТ ПРОДАЖБАТА НА ФОНДАЦИЯ ,,БАНСКО ЗА ТЕБ“

В Банско бе представена дебютната стихосбирка на младата авторка Габриела Методиева – „Банско – Райска градина“. В залата присъстващи жители и гости на града имаха възможност да се докоснат до поетичния ѝ поглед към природата, духа и традициите на Банско – теми, които авторката описва с особен усет и емоция.

Събитието придоби още по-стойностен характер, след като Габриела обяви, че дарява средствата от продажбата на книгата, събрани в размер на 700 лева, в подкрепа на каузите на фондация ,,Банско за теб“. Жестът ѝ бе посрещнат с благодарност и признателност.

Инициативи като тази показват силата на доброто и ангажираността на творците към развитието на града. 

Подобни примери са в основата на инициативата „Банско за теб“, която насърчава активността, обединението и добротворството.

