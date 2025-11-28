петък, ноември 28, 2025
Общински турнир по волейбол в Силистра

Вчера приключи първият етап от ученическите игри по волейбол за възрастова група V-VII клас.

В надпреварата се включиха 7 отбора, които изиграха общо 9 срещи. Всички участници получиха грамоти и предметни награди. Отборът победител при момчетата е СУ „Н. Й. Вапцаров“, а при момичетата ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Двата отбора ще представят община Силистра в следващата фаза от игрите – областният турнир. На второ място при момчетата се класираха ПМГ „Св. Климент Охридски“, а трети са ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. При момичетата втори са ОУ „Отец Паисий“, трети – ПМГ „Св. Климент Охридски“ и четвърти ОУ „Иван Вазов“.

