Виетнам благодари за подкрепата след тежките наводнения

На 27 ноември 2025 г., в отговор на въпрос на репортер относно подкрепата на международната общност за Виетнам в преодоляването на последиците от неотдавнашните наводнения и природни бедствия, говорителят на виетнамското външно министерство Фам Ту Ханг заяви:

Наскоро много населени места във Виетнам бяха засегнати от исторически наводнения и поредица от природни бедствия, които нанесоха сериозни щети на хората и имуществото.

Въпреки тези огромни загуби, Виетнам получи съчувствие, насърчение и финансова подкрепа, както и необходими материали и оборудване от международната общност, различни страни и международни организации, на стойност близо 16 милиона щатски долара към днешна дата. Тези ресурси ще бъдат разпределени директно от виетнамските власти в засегнатите райони и на засегнатите хора. През последните дни станахме свидетели и на трогателни истории за много чуждестранни приятели и туристи, които се присъединиха към хора от различни провинции и градове и местните власти във Виетнам, за да споделят и помогнат по различни начини на хората в нужда.

Това е огромна подкрепа, която демонстрира духа на солидарност и международна взаимопомощ, за да се помогне на хората от засегнатите райони във Виетнам бързо да преодолеят трудностите си. Правителството и народът на Виетнам винаги ценят и са благодарни за тази навременна, практична и ценна подкрепа и помощ.

Facebook

Twitter



Shares